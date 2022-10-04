Верховный лидер Ирана обвинил США и Израиль в организации масштабных протестов

4 октября, 05:50
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Али Хаменеи (Фото:Official Khamenei Website/Handout via REUTERS)

Али Хаменеи (Фото:Official Khamenei Website/Handout via REUTERS)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал масштабные протесты в стране, вызванные смертью 22-летней Махсы Амини. Она была жестоко задержана «полицией морали».

Об этом сообщает АР.

Али Хаменеи обвинил США и Израиль в организации демонстраций.

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«Эти беспорядки были спланированы. Эти беспорядки и отсутствие безопасности были разработаны Америкой и сионистским режимом и их служащими. В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе средства, оружие для создания проблем для Исламской Республики», — заявил лидер Ирана аятолла Хаменеи в понедельник во время выступлений перед студентами-полицейскими в Тегеране.

Видео дня

Также Хаменеи подчеркнул, что «разбит сердцем» из-за смерти 22-летней Махсы Амини под стражей, назвав это «печальным инцидентом».

В выступлении лидер Ирана осудил протестующих, которые срывали свои хиджабы и поджигали мечети, банки и полицейские машины и назвал их поступки . « действиями, которые не являются нормальными, неестественными».

Протесты охватили Иран с 16 сентября. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, которая была задержана и, вероятно, избита иранской  «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

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В сети появляется множество видео, где протестующие поджигают машины силовиков и забрасывают камнями правоохранителей.

Они также пытаются воспрепятствовать задержанию и отразить протестующих в полиции, срывают изображения религиозных лидеров страны.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Израиль Иран Али Хаменеи протесты в Иране

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