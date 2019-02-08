8 февраля: Германия подминает Европу Сегодня, 21:03 207

Франция и Италия продолжают скандалить, в Таиланде принцесса пошла в политику, а в США утвердили генпрокурора

1. Продолжилась дипломатическая война между Францией и Италией. Для описания друг друга стороны уже совсем не стесняются в выражениях. Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини назвал французского президента Эммануэля Макрона "никудышным главой государства", который мучает страну "ультралиберальной политикой". Ярость Парижа вызвало то обстоятельство, что это заявление Сальвини сделал во время встречи с радикальным крылом "Желтых Жилетов", мечтающих скинуть тело Макрона в Сену. В ответ французы обозвали Италию "лепрозорием национализма", несущим заразу по всей Европе.





2. Макрон, напомню, одновременно поругался и с Германией - из-за "Северного потока-2". Французский лидер возражал против строительства газопровода, немецкая сторона выступала за. Сегодня они пришли к соглашению по газовым правилам для ЕС. Германия взяла на себя ответственность за эксплуатацию строящегося газопровода, поэтому, вероятнее всего, его достроят. Это вызовет сильное неудовольствие стран восточноевропейских стран во главе с Польшей, но немцы полностью игнорируют их мнение. Постепенно ФРГ становится силой, с которой в Европе никто не может спорить на равных.





3. Сегодня в Берлине торжественно открыли новый комплекс зданий немецкой внешней разведки - службы с коротким и ясным названием Bundesnachrichtendienst. Структура, которую иногда называют БНД, теперь будет размещаться в центре немецкой столицы в суперсовременном, ультрасекретном и сверхзащищенном комплексе. Поздравить немецких штирлицев приехала сама Ангела Меркель, она пожелала им стать лучшими разведчиками на свете. Думаю, с такой базой это почти неизбежно. Германия просто обязана стать главной страной континента, подмять под себя всех остальных и создать огромную Европейскую либеральную империю со столицей в Берлине. БНД станет одним из важнейших инструментов реализации этой задачи, которую я считаю для Гремании приоритетной.





4. Тем временем Америка, быстро теряющая позиции в мире из-за Дональда Трампа, сегодня получила, наконец, генерального прокурора. Им стал Уильям Барр, который уже как-то занимал эту должность в конце 1980-х. К огромному моему удивлению, этот новый человек в команде Трампа не является ни жуликом, ни иностранным шпионом, ни алкоголиком, ни психом. На первый взгляд он кажется совсем нормальным человеком, что у меня вызывает глухую тревогу. Трамп не мог взять на работу просто хорошего юриста. У Барра должен быть какой-то совершенно жуткий и леденящий кровь порок, о котором мы, видимо, узнаем лишь намного позже.





5. Сегодня издание The Wall Street Journal сообщило, что американские войска все-таки покинут Сирию к началу мая. Ранее Трамп сначала обещал их оттуда вывести, а потом несколько раз говорил, что чуть повременит или даже вовсе оставит там часть военных "для защиты Израиля". Как только американцы оттуда уйдут, там стразу же должно начаться противостояние в формате "все против всех", что принесет этой стране и региону новые неисчислимые беды.





6. В покушении на убийство бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании участвовали не только уже разоблаченные грушники Мишкин и Чепига, но и еще как минимум три человека. Вымышленное имя одного из них - Сергей Федотов. Такую информацию опубликовало издание The Daily Mail, ссылаясь на источники в полиции. Судя по всему, по Британским островам кочует целый табор сотрудников ГРУ, которые ходят из города в город, убивая там и тут противников Владимира Путина и его режима!





7. В Таиланде случился настоящий политический переворот. Местный король Маха Вачиралонгкорн (ему бы с такой фамилией служить в немецкой разведке, кстати) высказался против участия своей сестры принцессы Уболы Ратаны в парламентских выборах. Ранее монарх и его родня всегда воздерживались от участия в политике, оставаясь как бы вне ее, хотя в стране бушевали адские страсти - вплоть до военных переворотов и массовых арестов. Теперь же Убола Ратана собирается изменить традицию. Посмотрим, что получится. Главная политическая проблема Таиланда, если кто не в курсе, вот в чем. Там есть городское образованное меньшинство, которое голосует за нормальных, современных политиков. Но есть и дремучее сельское большинство, которое постоянно выбирает адских популистов. Горожане фактически требуют отменить в стране всеобщее избирательное право и запретить местным селянам голосовать. На том основании, что они, мягко говоря, - необразованные балбесы и ни фига не понимают ни в политике, ни в экономике. Селяне, конечно, против, идет борьба, но потом приходит армия, разгоняет всех, и правят страной генералы.



