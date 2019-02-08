Меркель: ЕС достиг компромисса по вопросу Северного потока-2 Сегодня, 19:07 715 Цей матеріал також доступний українською EPA Ангела Меркель EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о достижении консенсуса в рамках ЕС относительно газопровода Северный поток-2.

"Что касается газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между Германией и Францией", - цитирует Меркель Reuters.

8 февраля председательствующая в ЕС Румыния при поддержке стран Центральной Европы намеревалась усложнить реализацию проекта Северный поток-2 путем внесения правок в газовую директиву Евросоюза.

Однако, Франция и Германия достигли между собой компромисса в вопросе газопровода, предложив альтернативные правки.

По данным Suddeutsche Zeitung одно из предложений заключается в том, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на той стране ЕС (в данном случае на Германии - Ред.), где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью.

Таким образом, поправка не должна оказать значительное влияние на реализацию этого проекта.



Страны ЕС поддержали франко-германские правки.