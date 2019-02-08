Американские войска покинут Сирию до мая 2019 года - WSJ Сегодня, 03:37 6 Цей матеріал також доступний українською EPA Американская армия вскоре покинет Сирию EPA

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что американские военные покинут территорию Сирии до конца апреля 2019 года.

В то же время, издание отмечает, что администрация Дональда Трампа еще не разработала план защиты курдов.

Журналисты издания отмечают, что Белый дом не смотря ни на что не будет менять своих планов по выводу войск из Сирии.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевикамитеррористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.