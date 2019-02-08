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Король Таиланда выступил против беспрецедентного участия члена монаршей семьи в выборах

Сегодня, 18:17
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EPA

Убол Ратана

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн высказался против участия его сестры принцессы Уболы Ратаны в предстоящих выборах.

В заявлении королевского дворца говорится, что намерения сестры короля баллотироваться на пост премьер-министра "неуместны", передает BBC.

Напомним, что 67-летняя принцесса Таиланда Убол Ратана была выдвинута в качестве кандидата в премьер-министры от партии, связанной с бывшим премьер-министром Таксином Чиннаватой.

Для тайской монархии, крайне популярной в народе, это беспрецедентный шаг – еще никогда члены монаршей семьи не принимали прямого участия в политике.

Выборы в Таиланде должны состояться 24 марта.

Теги:   Таиланд

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