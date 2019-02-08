Король Таиланда выступил против беспрецедентного участия члена монаршей семьи в выборах Сегодня, 18:17 88 Цей матеріал також доступний українською EPA Убол Ратана EPA

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн высказался против участия его сестры принцессы Уболы Ратаны в предстоящих выборах.

В заявлении королевского дворца говорится, что намерения сестры короля баллотироваться на пост премьер-министра "неуместны", передает BBC.

Напомним, что 67-летняя принцесса Таиланда Убол Ратана была выдвинута в качестве кандидата в премьер-министры от партии, связанной с бывшим премьер-министром Таксином Чиннаватой.

Для тайской монархии, крайне популярной в народе, это беспрецедентный шаг – еще никогда члены монаршей семьи не принимали прямого участия в политике.

Выборы в Таиланде должны состояться 24 марта.