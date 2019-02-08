Король Таиланда выступил против беспрецедентного участия члена монаршей семьи в выборах
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн высказался
против участия его сестры принцессы Уболы Ратаны в предстоящих выборах.
В заявлении королевского дворца говорится, что
намерения сестры короля баллотироваться на пост премьер-министра "неуместны",
передает BBC.
Напомним, что 67-летняя принцесса Таиланда Убол
Ратана была выдвинута в качестве кандидата в премьер-министры от партии,
связанной с бывшим премьер-министром Таксином Чиннаватой.
Для тайской монархии, крайне популярной в
народе, это беспрецедентный шаг – еще никогда члены монаршей семьи не принимали
прямого участия в политике.
Выборы в Таиланде должны состояться 24 марта.