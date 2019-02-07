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В США Комитет Сената утвердил кандидатуру Уильяма Барра на пост генпрокурора

Вчера, 23:28
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ЕРА

Уильям Барр

Члены юридического комитета Сената Конгресса США утвердили кандидатуру Уильяма Барра на пост министра юстиции и генерального прокурора. 

Об этом сообщает Голос Америки.

Кандидатуру Барра поддержали 12 сенаторов.

Теперь за назначение Барра должен проголосовать Сенат полного состава. При положительном исходе он будет приведен к присяге в качестве нового главы министерства юстиции США.

В начале ноября 2018 года президент США Дональд Трамп уволил с должности прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Витакера. 

После этого Трамп внес в Сенат на утверждение кандидатуру Уильяма Барра на должность генерального прокурора.

Теги:   Генпрокурор США

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