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Их пять: полиция Британии сообщила о еще двух подозреваемых в покушении на Скрипалей - Daily Mail

Сегодня, 08:21
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EPA

К отравлению Скрипалей могут быть причастны пять россиян

По данным британской полиции, к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери всего причастны пятеро граждан РФ, сообщает Daily Mail.

Источник издания в органах безопасности заявил, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к отравлению Скрипалей еще двух россиян.

Издание отмечает, что двое граждан РФ передвигались отдельно от других подозреваемых, а также отмечает, что их роль в инциденте была "гораздо меньше".

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. 

Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в центре города. Перед этим они посетили итальянский ресторан Zizzi.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. 

По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин).

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого, которым оказался гражданин России с вымышленным именем "Сергей Федотов".

Теги:   Россия Сергей Скрипаль Великобритания Солсбери

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