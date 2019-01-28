28 января: Гибель Европы и Маск с огнеметом Сегодня, 20:55 1857

Американского ребенка в лесу спас медведь, Трамп обругал свой любимый телеканал, а Германия отказывается от сжигания угля

1. Самое странное событие дня произошло в американском штате Северная Каролина. После массированных поисков там нашли трехлетнего мальчика, который, потерявшись, двое суток провел в лесу. Из-за того, что погода в эти дни была очень плохой (минусовая температура, сильный ветер и мокрый снег), поиски в какой-то момент даже прекратили. Надежды на то, что легко одетый мальчик остался в живых, уже, в общем, не было. Однако когда ребенка нашли, он был спокоен, не напуган и даже не голоден. По словам самого мальчика, все это время он провел с дружелюбно настроенным медведем, который, в общем, и спас его. В местных лесах и правда водятся черные американские медведи (они чуть меньше бурых), но никто не припомнит историй о том, чтобы они помогали трехлетним детям выжить в зимнем лесу. Многие считают, что ребенок медведя придумал, но я вот ему верю. Если недавно шведская девочка нашла в озере меч, пролежавший там полторы тысячи лет, то почему бы и американскому мальчику не завести себе друга-медведя? Времена сейчас такие, что возможно все.





2. На минувших выходных целый взвод европейских писателей, философов и публицистов выступил с манифестом "Европейский дом в огне". Название говорит само за себя, но я все же коротко передам его содержание: "Мы - прекрасные люди и наследники великих идей. Популисты и националисты - зло. Мы долго ничего не делали, они стали набирать силу. Но сейчас мы соберемся и победим их, иначе всем конец". С одной стороны, авторы письма правы: "Европа как идея, как воля и мечта разваливается на наших глазах". С другой, мне кажется, они делают совершенно неправильные выводы. Например, они ни словом не помянули бесконтрольную миграцию, растущее имущественное расслоение и оторванность европейских элит от простых людей - все то, что и вызывает рост национализма и популизма. Признать это означало бы признание поражения идей неолиберализма, на которых и взращены эти интеллектуалы. Проще говоря, они начинают понимать, что оказались идейными банкротами, но признать это пока не готовы. Это письмо - уже не отрицание и еще не принятие неизбежного. Это злость, торг и депрессия в одном тексте. Хочу дать бесплатный совет всем тем, кто переживает за единство Европы. Не надо писать проникновенных манифестов. Надо снижать налоги среднему классу, повышать ультрабогатым, радикально ограничить иммиграцию и попробовать перенять хотя бы какие-то элементы швейцарской прямой демократии. Это может помочь, а вот манифесты - точно нет.





3. Дональд Трамп сегодня совершил неслыханное: он обругал в своем твиттере телеканал Fox News, заявив, что его ведущие даже хуже понимают замыслы президента, чем "лживые" CNN и NBC. Трампу не понравилось, что на Fox рассказали о падении его рейтингов из-за истории с шатдауном. Тут важно отметить, что в 2016 году американские реднеки голосовали за Трампа только потому, что им так велели делать именно ведущие Fox. Если президент разругается с этой пропагандистской конторой, избраться на второй срок у него точно не получится. О том, насколько невыносимые дилеммы стоят сейчас перед Трампом, можно почитать вот тут.





4. Почти все нынешние проблемы американского президента связаны с тем, что в 2016 году его штаб слишком активно сотрудничал с россиянами, среди которых были близкие Кремлю люди. Один из них - "алюминиевый король" Олег Дерипаска. В прошлом году на него самого и на его компании были наложены серьезные экономические санкции, однако сегодня их почему-то сняли. Что заставило Трампа и его администрацию сделать такой подарок путинскому приближенному, остается только гадать. Я думаю, что это оплата каки-то тайных услуг Дерипаски в деле избрания Трампа президентом США.





5. Белому дому сейчас очень нужно придумать какую-то историю, способную надолго отвлечь народ от темных дел 2016 года. И такая история, в общем, есть - Венесуэла. Сегодня стало известно, что президент обсуждал возможность военного вторжения в эту страну с одним из главных своих соратников - сенатором Линдси Грэмом. Если честно, я думаю, что такое вторжение было бы вполне обоснованным. Власть Николаса Мадуро пора прекращать, Венесуэлу - спасать. Кстати, местные жители, в основном, не против прихода американцев, если те уберут диктатора, проведут демократические выборы и сразу же покинут страну. Очередной масштабный митинг протеста в Венесуэле состоится 30 января, и если оппозиционеры хотят победить без вмешательства США, им надо сразу идти на штурм президентского дворца, где сейчас окопался Мадуро.





6. Успешное вторжение в Венесуэлу будет особенно хорошо воспринято в США, если одновременно с этим американская армия покинет Афганистан, где она находится уже почти 20 лет. Сегодня стало известно, что американцы и движение "Талибан" сумели подготовить проект мирного соглашения, которое, как ожидается, закончит самую долгую войну в истории США. Она же, кстати, - самая бессмысленная. Люди, планировавшие, финансировавшие и осуществившие теракты 9/11, были подданными Саудовской Аравии. И даже один из их лидеров - Усама бин Ладен (тоже саудит) жил не в Афганистане, а в Пакистане. Зачем американцы в 2001 году полезли в Афганистан - науке не известно. Но хорошо, что они оттуда уйдут.





7. Германия сегодня объявила, что через 19 лет, к 2038 году, из соображений экологии полностью откажется от использования угля для производства электроэнергии. До этого немцы собираются отказаться еще и от АЭС. Поскольку всю энергетику перевести на возобновляемые источники не получится, то, видимо, радоваться надо поставщикам природного газа, а именно - России, США и Катару. Как я понимаю, немцы будут покупать еще больше "голубого топлива", чем ранее.





8. В Москве внезапно умер человек, отвечавший в мэрии этого города за безопасность. Фактически его работа сводилась к противодействию проведению самых разных оппозиционных митингов. Сами оппозиционеры не раз говорили, что после смены режима намереваются очень тщательно допросить Владимира Черникова, так как он мог бы стать важным свидетелем обвинения против руководителей режима Владимира Путина. Но теперь ему придется отчитываться перед намного более суровыми следователями и судьями, нежели российские оппозиционеры. Причиной смерти 55-летнего чиновника назвали сердечную недостаточность.





9. Старший командующий Корпуса стражей Исламской революции Хосейн Салами пригрозил "уничтожить" Израиль в случае начала войны между этими странами. Господин Салами, конечно, рисуется перед своими подчиненными и согражданами. На деле же, у Ирана не будет ни единого шанса выстоять в такой войне, поскольку Израиль обладает намного более мощной армией и авиацией, но главное - у него есть ядерное оружие, которому иранцы ничего не могут противопоставить. Поэтому я бы ему советовал следить за своим языком лучше. Просто чтобы не нарваться на очень большие неприятности.





10. Ну и последнее на сегодня - предприниматель и изобретатель Илон Маск сегодня снова стал героем мемов. На этот раз он отличился, выложив в сеть фотографию с огнеметом в стиле афиши боевика 1980-х и 1990-х годов. Мне кажется, вышло довольно забавно!