Это будет самоубийство. Американские СМИ – о том, пойдет ли Трамп на второй шатдаун и почему завершил первый Сегодня, 16:32 2977 Сюжет Цей матеріал також доступний українською EPA Объявив о завершении шатдауна, Трамп не стал отвечать на вопросы EPA

Рекордный шатдаун в истории США, спровоцированный политическим конфликтом вокруг строительства стены на границе с Мексикой, продлился 35 дней.

25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства – до 15 февраля. На данный момент это лишь частичное решение кризиса: Конгрессу предоставлен трехнедельный период для согласования долгосрочного проекта бюджетных расходов.



Трамп не намерен отказываться от своей идеи и настаивает, чтобы такое соглашение включало более $5 млрд на финансирование пограничной стены. В противном случае, пригрозил президент, страну может ждать еще один шатдаун. Трамп также заявил, что если до 15 февраля решение не будет принято, он готов в одностороннем порядке использовать свои полномочия для выделения средств на строительство – к примеру, ввести чрезвычайное положение во всей стране или в ряде штатов.

Однако большинство американских СМИ - и даже наиболее консервативные сторонники Трампа – считают, что на данный момент американский президент проигрывает в своем противостоянии с демократами. НВ собрало наиболее интересные выдержки из публикаций американской прессы о том, кто же вышел победителем из схватки Трампа с парламентской оппозицией по итогам шатдауна и что может ждать США дальше.

CNN

Президент стоит перед лицом мучительного политического выбора.

В дальнейшем ему придется принципиально изменить подход, если он намерен выжать деньги для [строительства] своей пограничной стены и реанимировать президентскую власть, серьезно пострадавшую от его проигрыша демократам в первой схватке новой эпохи разделенного правительства.

Однако любая новая стратегия подвергнет президента значительным политическим рискам и потребует от него умения задействовать рычаги власти в Вашингтоне, чего Трамп не смог продемонстрировать, даже когда Республиканская партия обладала монополией на власть Конгресса.

И что самое сложное для президента – настоящий компромисс с демократами потребовал бы уступок [в миграционном вопросе], вынуждающих его сделать то, на что он никогда он решался - рискнуть разгневать свой ультралояльный электорат. […]

Возможно, ему придется пойти на то, чего он никогда не делал ранее - рискнуть тесной связью со своим электоратом

С этими дилеммами Трампу предстоит разобраться в течение трехнедельного перемирия, достигнутого в пятницу [25 января], чтобы завершить шатдаун, в результате которого 800 тыс. госслужащих остались без своевременных выплат, а федеральная инфраструктура страны погрузилась в хаос.

Переговоры будут проходить между группой республиканцев и демократов из Палаты представителей и Сената в поисках такого плана обеспечения безопасности границ, который могла бы подписать каждая сторона.

Однако в интервью Wall Street Journal Sunday президент не возлагал особых надежд на результат переговоров.

"Лично я думаю, что шансы меньше, чем 50 на 50, однако за столом переговоров будет немало очень достойных людей", - сказал он, добавив, что не намерен сокращать свой запрос на выделение $5,7 млрд. для финансирования стены. […]

Такая стратегия может помочь [Трампу] сохранить политическое лицо и объединить свой электорат, однако вряд ли приведет к быстрому строительству стены, которая могла бы способствовать его переизбранию в 2020 году.

Трамп оказался на политическом распутье, пишет CNN / Фото: EPA

Этот политический тупик стал причиной того, что Трамп оказался на распутье, способном существенно изменить характер его президентства и подорвать основу его политического крестового похода, основанного на иммиграционной риторике выжженной земли.

Изменившийся баланс сил в Вашингтоне поставил Трампа в глубоко ироничную ситуацию: чтобы получить стену, ему, возможно, придется пойти на то, чего он никогда не делал ранее - рискнуть тесной связью со своим электоратом.

USA Today

В то время как большинство экономистов полагают, что еще одна остановка работы правительства может нанести серьезный ущерб - и пока неизвестно, как поступит президент Трамп, - главный экономист High Frequency Economics Джим О'Салливан не ожидает шатдауна 2.0.

Любая угроза президента вновь заблокировать работу правительства – "пустопорожняя"

Как и Бернард Баумоль, главный экономист в The Economic Outlook Group, По его словам, любая угроза президента вновь заблокировать работу правительства – "пустопорожняя", потому что это равносильно "политическому самоубийству". Вместо этого, полагает Баумоль, гораздо более вероятно, что Трамп прибегнет к возможностям исполнительной власти и объявит чрезвычайное положение [чтобы обеспечить финансирование стены на границе с Мексикой].

Но он обеспокоен тем, что "перспектива совершенно недееспособного правительства вплоть до 2020 года ударит по доверию потребителей и бизнеса и подорвет экономический рост [США]".

The Washington Post

Капитуляция Трампа перед демократами ознаменовала собой унизительную точку его противоречивого президентства и немедленно спровоцировала ответную реакцию среди некоторых союзников-консерваторов, назвавших его слабаком.



Избранный в качестве самопровозглашенного мастера сделок и бизнесмена-чародея, который подчинит Вашингтон своей воле и будет твердо придерживаться предвыборных обещаний- главным из которых была стена – Трамп теперь рискует быть разоблаченным как неэффективный президент.

Палата представителей обладает властью и авторитетом – отныне Трампу придется принимать это в расчет

"Он стал пленником собственного импульса, что обернулось для него катастрофой, - говорит Дэвид Аксельрод, советник Белого дома при президенте Бараке Обаме. - Палата представителей обладает властью и авторитетом – а теперь и спикером, который знает, как все это использовать [демократ Нэнси Пэлоси], - так что отныне Трампу придется принимать это в расчет, иначе он снова будет опозорен".

Newsweek

От правого крыла Республиканской партии Трамп получил гневные отклики консерваторов, воспринявших как провал его решение об открытии правительства без финансирования стены.

Консервативная колумнистка Энн Коултер, автор книги под названием На Трампа уповаем (In Trump We Trust), назвала президента "самым большим слабаком в истории" в своем Twitter после того, как он озвучил решение об открытии правительства. Она также сказала в эфире телеканала HBO, что была "очень глупой девочкой", поддержав президента.

Майкл Мэлис, еще один консервативный комментатор, также обрушился на президента за то, что он уступил и открыл работу правительства: "Похоже, стена не так привлекательна, как капитуляция"¸- написал он в Twitter.

Маловероятно, что республиканцы в Вашингтоне найдут политическую волю, чтобы поддержать еще одно закрытие правительства

Принимая межпартийную сделку, позволившую открыть работу правительства – которая не включала в себя никакого финансирования приграничной стены и представляла по сути тот же законопроект, который Трамп отказался подписать перед Рождеством, - президент настоял, что он продолжит добиваться строительства стены в переговорах с законодателями.

Разблокирование бюджета стало лишь временной мерой, которая позволит правительству полноценно работать только в течение трех недель, пока в Вашингтоне продолжатся дискуссии. Однако, учитывая, что многие отметили негативные экономические последствия шатдауна, а большинство американцев винит в нем президента, маловероятно, что республиканцы в Вашингтоне найдут политическую волю, чтобы поддержать еще одно разрушительное закрытие правительства.

The New York Times – редакционная статья

Каким провалом оказался шатдаун президента Трампа - "концерт" малолетнего ребенка, топающего ногами, и некомпетентность, спесь и саморазрушение. Трамп измучил госслужащих и граждан, нанес рану стране, и, пойдя на уступки 25 января после того, как удерживал правительство в заложниках 35 дней, мог бы заявить, что не добился ровным счетом ничего.

Он преуспел лишь в том, что разоблачил пустоту своей задиристой бравады, своего позерского "Я в одиночку могу это уладить". Однажды Трамп пообещал, что Мексика заплатит за стену. Вместо этого он заставил всех американцев заплатить за его фантазию. […]

Он преуспел лишь в том, что разоблачил пустоту своей задиристой бравады

Возможно, вы являете сторонником стены. Можете ли вы утверждать, что стратегия Трампа – шатдаун – дала ход вашему делу? В пятницу, 25 января, он принял правильное решение - подписать законопроект о возобновлении работы правительства до 15 февраля, дав законодателям время для заключения постоянной сделки. Но такой же результат он мог получить и без остановки работы правительства. В конечном итоге он согласился на вариант того законопроекта, который демократы пытались внести в течение нескольких недель – того, что не предусматривает ни одного доллара на финансирование стены. […]

Конечно, новый нарратив - о том, что Трампа одолела [спикера-демократ Нэнси] Пелоси, - вряд ли ему к лицу. И кто знает, что он сделает дальше, чтобы попытаться удовлетворить свое эго и спасти остатки политического капитала, опираясь на меньшинство американцев, которые все еще склонны его поддерживать.