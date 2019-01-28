Сенатор США рассказал о разговоре с Трампом относительно возможности военной операции в Венесуэле Сегодня, 08:06 703 Цей матеріал також доступний українською EPA Трамп интересовался мнением сенатора Грэма о возможности военной операции в Венесуэле EPA

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп обсуждал с ним возможность военной операции в Венесуэле.

По словам сенатора, несколько недель назад Трамп спросил у него, что тот думает о возможности применения силы в Венесуэле, сообщает Axios.



"И я ответил: "Вам нужно быть осторожным, это может быть проблематично". И он сказал: "Я удивлен, вы хотите вторгнуться везде", - сказал Грэм.

По словам Грэма, в вопросах, касающихся Венесуэлы, Трамп "действительно ястреб".

Однако, по данным издания, нет никаких признаков того, что администрация президента США военную операцию в Венесуэле.

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.