Иранский командующий пригрозил "уничтожить" Израиль в случае нападения
Старший командующий Корпуса стражей Исламской
революции Хоссейн Салами пригрозил "уничтожить" Израиль в случае прямых военных
действий против Ирана.
"Мы заявляем, что если Израиль предпримет
какие-либо действия, чтобы начать войну против нас, это приведет к
его собственному устранению и освобождению оккупированных территорий", - цитирует
Reuters заявление Салами.
Угроза со стороны бригадного генерала КСИР
прозвучала после удара Израиля по иранским объектам в Сирии на прошлой неделе.
20 января Израиль нанес ракетный удар по иранским подразделениям
Аль-Кудс на территории Сирии в ответ на ракетный удар со стороны иранских сил.
Ракета "земля-земля", выпущенная с
территории Сирии на оккупированные Израилем Голанские высоты, была перехвачена
комплексом ПРО Железный купол.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху,
комментируя удар ЦАХАЛ в Сирии, заявил, что Израиль
будет препятствовать "иранской агрессии".