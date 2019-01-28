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Иранский командующий пригрозил "уничтожить" Израиль в случае нападения

Сегодня, 15:47
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EPA

Израиль подвергнется устранению, заявили в Иране

Старший командующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами пригрозил "уничтожить" Израиль в случае прямых военных действий против Ирана.

"Мы заявляем, что если Израиль предпримет какие-либо действия, чтобы начать войну против нас, это приведет к его собственному устранению и освобождению оккупированных территорий", - цитирует Reuters заявление Салами.

Угроза со стороны бригадного генерала КСИР прозвучала после удара Израиля по иранским объектам в Сирии на прошлой неделе.

20 января Израиль нанес ракетный удар по иранским подразделениям Аль-Кудс на территории Сирии в ответ на ракетный удар со стороны иранских сил.

Ракета "земля-земля", выпущенная с территории Сирии на оккупированные Израилем Голанские высоты, была перехвачена комплексом ПРО Железный купол.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя удар ЦАХАЛ в Сирии, заявил, что Израиль будет препятствовать "иранской агрессии".

Теги:   Израиль Иран

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