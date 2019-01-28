США сняли санкции с трех компаний Дерипаски
Подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций (Office of Foreign Assets Control) исключило из списка санкций три компании, которые принадлежат россиянину Олегу Дерипаске.
Речь идет о компаниях En+, РусАл и Евросибэнерго.
В то же время, сам бизнесмен Олег Дерипаска остается в санкционном списке.
Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В списке санкций Минфина США попали три компании российского олигарха Олега Дерипаски – Базовый элемент (Basic Element Limited), En+ Group и Русал.
В декабре 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США проинформировало Конгресс о планах исключить российские компании En+, Русал и ЕвроСибЭнерго из списка санкций.
Снятие санкций стало возможным после реструктуризации и изменений в корпоративном управлении компаний – Дерипаска согласился сократить свое участие в компаниях. Сам олигарх останется в списке санкций.