США сняли санкции с трех компаний Дерипаски Сегодня, 01:10 161 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Олег Дерипаска ЕРА

Подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций (Office of Foreign Assets Control) исключило из списка санкций три компании, которые принадлежат россиянину Олегу Дерипаске.

Речь идет о компаниях En+, РусАл и Евросибэнерго.

В то же время, сам бизнесмен Олег Дерипаска остается в санкционном списке.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В списке санкций Минфина США попали три компании российского олигарха Олега Дерипаски – Базовый элемент (Basic Element Limited), En+ Group и Русал.

В декабре 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США проинформировало Конгресс о планах исключить российские компании En+, Русал и ЕвроСибЭнерго из списка санкций.

Снятие санкций стало возможным после реструктуризации и изменений в корпоративном управлении компаний – Дерипаска согласился сократить свое участие в компаниях. Сам олигарх останется в списке санкций.