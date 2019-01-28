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США сняли санкции с трех компаний Дерипаски

Сегодня, 01:10
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ЕРА

Олег Дерипаска

Подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций (Office of Foreign Assets Control) исключило из списка санкций три компании, которые принадлежат россиянину Олегу Дерипаске.

Речь идет о компаниях En+, РусАл и Евросибэнерго.

В то же время, сам бизнесмен Олег Дерипаска остается в санкционном списке.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В списке санкций Минфина США попали три компании российского олигарха Олега Дерипаски – Базовый элемент (Basic Element Limited), En+ Group и Русал.

В декабре 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США проинформировало Конгресс о планах исключить российские компании En+, Русал и ЕвроСибЭнерго из списка санкций.

Снятие санкций стало возможным после реструктуризации и изменений в корпоративном управлении компаний – Дерипаска согласился сократить свое участие в компаниях. Сам олигарх останется в списке санкций.

Теги:   США Олег Дерипаска Санкции против России

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