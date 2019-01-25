25 января: США против РФ в Венесуэле и в Европе Вчера, 20:55 2135 Цей матеріал також доступний українською

Американские аэропорты оказались на грани закрытия, российские наемники отправились в Венесуэлу, а Рамзан Кадыров угрожает Бориславу Березе

1. Главная, думаю, новость дня - это арест в США Роджера Стоуна - давнего друга, делового партнера и политического консультанта Дональда Трампа. Стоуна арестовали во Флориде по сразу семи обвинениям. Его подозревают в сотрудничестве с россиянами во время президентской предвыборной кампании 2016 года. Стоун любые нарушения закона пока отрицает. Но если он заговорит, это будет большой удачей для следствия, так как он больше всех знает о темных делах Дональда Трампа.





2. Тем временем телеканал NBC выяснил, что зять Дональда Трампа Джаред Кушнер свободно разгуливает по Белому дому, получая доступ к самой секретной информации, хотя и не является высокопоставленным сотрудником администрации. Кушнер даже заглядывал в ЦРУ, прося дать ему доступ к документам с секретными данными, но в разведке президентского родственника послали подальше. Вы знаете, такая ситуация нормальна для восточных деспотий, где родня местного фюрера по своему статусу выше формальной бюрократии. Но для США это просто удивительное дело!





3. Сейчас, когда я пишу этот обзор, из разных городов Восточного побережья США поступают данные о массовых задержках рейсов и даже частичном закрытии аэропорта "Ла Гуардиа" в Нью-Йорке. Причина этого бедствия не ураган и не буран, она целиком рукотворна. Авиадиспетчеры, обслуживающие этот регион США, массово отказываются выходить на работу. Дело в том, что сегодня, 25 января, из-за шатдауна правительства они НЕ получили уже вторую зарплату. Люди просто отказываются работать бесплатно, пока политики в Вашингтоне не могут решить, кто там из них верблюд. Еще месяц в том же духе - и в США полностью остановится авиасообщение. Это, конечно, будет весело!





4. Кстати, в Москве авиасообщение почти полностью остановится в субботу и воскресенье. Но там причина как раз в погоде. Из-за ожидаемого рекордного снегопада "Аэрофлот" отменил 131 рейс. Многие десятки других рейсов были отложены или перенесены. В общем, коллапс получается российско-американским. Никому не обидно!





5. Переговоры между Россией и США по договору об уничтожении ракет средней и малой дальности закончились ничем. США заявляют, что РФ нарушает этот договор, создавая и размещая крылатые ракеты 9М729. Скорее всего, в результате США выйдут из этого договора (как и обещал Дональд Трамп). Для Москвы это будет вполне приемлемый результат, поскольку для нее такие ракеты - это возможность одновременно сдерживать Китай и угрожать Европе. Американцам же эти ракеты, в общем, не очень нужны. Но теперь, видимо, они все-таки начнут их изготавливать и размещать в Европе.





6. Еще одна точка столкновения интересов США и РФ - Венесуэла. Американцы сегодня решили так настроить финансовые потоки, чтобы деньги за продаваемую Венесуэлой нефть получали не старые власти этой страны во главе с Николасом Мадуро, а новые, во главе с Хуаном Гуайдо. Как именно это будет сделано, пока не сообщается, но это будет страшный удар по прежней власти. Без денег у нее нет ни малейшего шанса удержать свои позиции.





7. Одновременно с этим агентство Reuters сообщило об отправке в Венесуэлу российских наемников. По некоторым данным, речь идет о примерно четырех сотнях сотрудников ЧВК Вагнера. Конечно, в случае начала серьезных столкновений они погоды не сделают, но спасти самого Мадуро или вывезти его в Ростов-на-Дону они вполне способны.





8. Падишах Чечни Рамзан Кадыров сегодня потребовал извинений от украинского депутата Борислава Березы, который то ли задел, то ли пнул, то ли толкнул в Страсбурге российскую пропагандитску Ольгу Скабееву. Если извинений не будет, то Кадыров пообещал, что "найдется мужчина", который "в любом месте его достанет". Береза, конечно, извиняться не будет, поэтому Кадырову придется как-то действовать, иначе люди просто перестанут его бояться. Соответственно, государство сейчас просто обязано предоставить украинскому депутату охрану.



