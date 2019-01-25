Экс-советника Трампа задержали во Флориде
Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун был задержан в американском штате Флорида.
Задержание связано с "российским расследованием", которое ведет
спецпрокурор Роберт Мюллер, сообщает CNN.
Стоуну предъявлены семь уголовных обвинений: один случай воспрепятствованию правосудию, один случай давление на свидетелей с тем, чтобы они давали ложные показания, а также пять случаев лжи следственным органам.
Стоун предстанет перед судом в пятницу и может быть арестован.
Роджер Стоун - один из наиболее авторитетных политконсультантов Республиканской партии. С 70-х годов работал с Ричардом Никсоном, Рональдом Рейганом, Бобом Доулом.
Вместе с еще одним фигурантом расследования Мюллера Полом Манафортом в 1984 году основали компанию в Вашингтоне. Шесть лет спустя партнеры продали этот бизнес.
В августе 2015 года присоединился к штабу Трампа.