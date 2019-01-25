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Экс-советника Трампа задержали во Флориде

Вчера, 14:14
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EPA

Стоуну предъявлены семь уголовных обвинений

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун был задержан в американском штате Флорида.

Задержание связано с "российским расследованием", которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, сообщает CNN.

Стоуну предъявлены семь уголовных обвинений: один случай воспрепятствованию правосудию, один случай давление на свидетелей с тем, чтобы они давали ложные показания, а также пять случаев лжи следственным органам.

Стоун предстанет перед судом в пятницу и может быть арестован.

Роджер Стоун - один из наиболее авторитетных политконсультантов Республиканской партии. С 70-х годов работал с Ричардом Никсоном, Рональдом Рейганом, Бобом Доулом.

Вместе с еще одним фигурантом расследования Мюллера Полом Манафортом в 1984 году основали компанию в Вашингтоне. Шесть лет спустя партнеры продали этот бизнес.

В августе 2015 года присоединился к штабу Трампа.

Теги:   Роберт Мюллер США Дональд Трамп

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