В аэропорту Нью-Йорка приостановили полеты из-за шатдауна
Федеральное управление гражданской авиации США
(FAA) объявило о приостановлении обслуживания некоторых рейсов в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке
из-за последствий частичного закрытия правительства.
Как сообщает CNBC, полеты приостановлены из-за нехватки сотрудников авиадиспетчерской службы.
По сообщению NBC News, FAA сообщило, что
некоторые рейсы задерживаются более чем 40 минут.
По данным FlightAware, другие аэропорты Нью-Йорка, в том числе международный аэропорт Ньюарк-Либерти в Нью-Джерси, также работают с задержками из-за кадровых проблем.
Объявление FAA сделано на следующий день после того, как руководители авиакомпаний предупредили, что из-за шатдауна авиационная система США находится "на грани".
Профсоюзы пилотов, авиадиспетчеров и бортпроводников заявили, что из-за шатдауна с каждым днем возрастает угроза безопасности авиаперелотов.
Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018
года началась процедура частичного прекращения работы
правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.
Причиной нынешнего "шатдауна" стали
разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это
одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные
демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта
стоимостью более $5 миллиардов.
Лидеры партий пытались договориться с Трампом
об окончании "шатдауна", однако достичь договоренностей не удалось.