В аэропорту Нью-Йорка приостановили полеты из-за шатдауна Вчера, 17:37 343 Цей матеріал також доступний українською @airlivenet / Twitter @airlivenet / Twitter

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о приостановлении обслуживания некоторых рейсов в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке из-за последствий частичного закрытия правительства.

Как сообщает CNBC, полеты приостановлены из-за нехватки сотрудников авиадиспетчерской службы.

По сообщению NBC News, FAA сообщило, что некоторые рейсы задерживаются более чем 40 минут.

По данным FlightAware, другие аэропорты Нью-Йорка, в том числе международный аэропорт Ньюарк-Либерти в Нью-Джерси, также работают с задержками из-за кадровых проблем.

Объявление FAA сделано на следующий день после того, как руководители авиакомпаний предупредили, что из-за шатдауна авиационная система США находится "на грани".

Профсоюзы пилотов, авиадиспетчеров и бортпроводников заявили, что из-за шатдауна с каждым днем возрастает угроза безопасности авиаперелотов.

Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018 года началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.

Причиной нынешнего "шатдауна" стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании "шатдауна", однако достичь договоренностей не удалось.