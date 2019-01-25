США хотят лишить Мадуро доходов, чтобы поддержать оппозицию Венесуэлы Вчера, 11:07 655 Цей матеріал також доступний українською EPA США намерены лишить Мадуро доходов от продажи нефти EPA

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен лишить президента Венесуэлы Мадуро доходов от продажи нефти - главной статьи экспорта страны.

В то же время Болтон не уточнил, как именно Соединенные Штаты будут это делать, сообщает Радио Свобода.



США также пообещали выделить признаваемым ими властям Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо 20 миллионов долларов.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку во время нынешнего политического кризиса в стране.

"Я благодарю Россию, Китай, Турцию и все правительства и народы мира за их сильные и решительные заявления и в поддержку законно сформированного правительства, которое я возглавляю. Спасибо за поддержку. Венесуэла не одна" - написал Мадуро в Twitter.

Agradezco a Rusia, China, Turquía, y a todos los gobiernos y pueblos del mundo, por sus manifestaciones firmes y contundentes en respaldo del Gobierno legítimamente constituido que presido. Gracias por el apoyo decidido. ¡Venezuela no está sola! pic.twitter.com/zlDqDNRu7V — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 24 января 2019 г.

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.