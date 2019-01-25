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США хотят лишить Мадуро доходов, чтобы поддержать оппозицию Венесуэлы

Вчера, 11:07
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EPA

США намерены лишить Мадуро доходов от продажи нефти

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен лишить президента Венесуэлы Мадуро доходов от продажи нефти - главной статьи экспорта страны.

В то же время Болтон не уточнил, как именно Соединенные Штаты будут это делать, сообщает Радио Свобода.

США также пообещали выделить признаваемым ими властям Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо 20 миллионов долларов.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку во время нынешнего политического кризиса в стране.

"Я благодарю Россию, Китай, Турцию и все правительства и народы мира за их сильные и решительные заявления и в поддержку законно сформированного правительства, которое я возглавляю. Спасибо за поддержку. Венесуэла не одна" - написал Мадуро в Twitter.

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.

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