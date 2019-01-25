США хотят лишить Мадуро доходов, чтобы поддержать оппозицию Венесуэлы
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен лишить президента Венесуэлы Мадуро доходов от продажи нефти - главной статьи экспорта страны.
В то же время Болтон не уточнил, как именно Соединенные Штаты будут это делать,
сообщает Радио Свобода.
США также пообещали выделить признаваемым ими властям Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо 20 миллионов долларов.
В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку во время нынешнего политического кризиса в стране.
"Я благодарю Россию, Китай, Турцию и все правительства и народы мира за их сильные и решительные заявления и в поддержку законно сформированного правительства, которое я возглавляю. Спасибо за поддержку. Венесуэла не одна" - написал Мадуро в Twitter.
Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.
В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.
Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.