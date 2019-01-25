Зять Трампа имел доступ к секретным данным - NBC Вчера, 10:05 2101 Цей матеріал також доступний українською EPA Кушнер также пытался получить доступ к данным ЦРУ EPA

Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер получил доступ к материалам с грифом "совершенно секретно", сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.

Как сказано в публикации, Кушнер получил отказ от двух сотрудников администрации президента в предоставлении информации, содержащей государственную тайну. Однако глава отдела безопасности Белого дома Карл Клайн отменил это решение.

При этом отмечается, что с момента назначения Трампом на пост главы безопасности в мае 2017 года Клайна тот не менее 30 раз одобрял такие заявки, несмотря на то, что его подчиненные изначально отвечали на них отказом.

Кроме того, Кушнер пытался также добиться от Центрального разведывательного управления доступа к секретным документам, включающим в себя сведения, полученные американской разведкой, и информацию от засекреченных источников.

Впрочем, в ЦРУ ему отказали, после чего связались с администрацией Белого дома, выразив свое недоумение тем, что зять Трампа требует подобную информацию.

Напомним, в феврале 2018 года Кушнера лишили доступа к исключительно секретной информации решением Джона Келли, который тогда возглавлял аппарат Белого дома.