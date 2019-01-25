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Переговоры России и НАТО по ракетному договору провалились

Вчера, 14:32
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EPA

По словам Столтенберга, РФ не готова менять свою позицию

Переговоры относительно сохранения Договора о ракетах средней и малой дальности, которые в рамках встречи Совета Россия-НАТО прошли в Брюсселе 25 января, провалились.

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, Москва "не продемонстрировала готовность изменить свою позицию", передает агентство Reuters.

"Договор находится в реальной опасности", - заявил он. 

Таким образом, с 2 февраля США, вероятно, начнут процедуру выхода из ДРСМД.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Россия долгое время нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что у США "нет доказательств".

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на фоне создания Россией новой системы крылатых ракет 9М729 заявление Кремля об отсутствии доказательств нарушения ДРСМД выглядит неубедительным.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года.

Он впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

В то же время, по мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории вооружение такого типа.

Теги:   Ракеты Россия НАТО Йенс Столтенберг

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