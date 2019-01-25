Переговоры России и НАТО по ракетному договору провалились
Переговоры относительно
сохранения Договора о ракетах средней и малой дальности, которые в рамках
встречи Совета Россия-НАТО прошли в Брюсселе 25 января, провалились.
По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, Москва "не продемонстрировала готовность изменить свою позицию", передает агентство Reuters.
"Договор находится в реальной опасности", - заявил он.
Таким образом, с 2 февраля США, вероятно, начнут процедуру выхода из ДРСМД.
Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Россия долгое время нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.
В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что у США "нет доказательств".
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на фоне создания Россией новой системы крылатых ракет 9М729 заявление Кремля об отсутствии доказательств нарушения ДРСМД выглядит неубедительным.
Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года.
Он впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.
В то же время, по мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории вооружение такого типа.