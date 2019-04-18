18 апреля: Доклад Мюллера и первая молекула мира Вчера, 23:15 2563 Цей матеріал також доступний українською

Турция блокирует Северной Македонии вступление в НАТО, а Россия запретила экспорт топлива в Украину

1. Представители Роскомнадзора и Генпрокуратуры РФ провели закрытую встречу с руководителями российских СМИ. В беседе речь шла о том, какие слова и фразы относительно власти будут считаться оскорбительными и запрещенными после принятия соответствующего закона. Журналистам сказали два главных заклинания, которых в России теперь нельзя ни писать, ни произносить. Это "Единая Россия - жулики и воры", а также "Путин - вор". Обе эти фразы пользуются большой популярностью у российских оппозиционеров, поэтому я даже не могу себе представить, чтобы их перестали использовать. Кроме того, про запас остается еще и украинский слоган насчет Путина, который звучит еще менее почтительно, чем "вор". Думаю, пора россиянам на него переходить - пока не запретили.





2. Астрофизики впервые обнаружили в космосе молекулу гидрида гелия - первого молекулярного соединения, появившегося после Большого взрыва. Тогда, напомню, никаких других элементов кроме водорода и небольшого количества гелия в природе не существовало. Это настолько активное вещество, что моментально вступает в реакцию с чем угодно, поэтому в природе его с тех пор практически не осталось. Однако ученым удалось все-таки обнаружить эту древнейшую молекулу в космосе, что является довольно хорошей новостью - она подтверждает правильность многих наших теорий о ранних этапах развития вселенной.





3. В Нью-Йорке полиция задержала местного жителя, который пришел с двумя канистрами бензина, жидкостью для разжигания костров и кучей зажигалок в главный городской собор Святого Патрика. По мнению полицейских, 37-летний горожанин взял с собой весь этот реквизит не для молитв, а чтобы поджечь церковь, устроив пожар, вроде того, что недавно произошел в Соборе Парижской богоматери. Надо сказать, что этот инцидент, вероятно, дал повод всяким психам во всем мире задуматься о новых перспективах применения своей дурости.





4. Очередную серьезную проблему Украине сегодня устроила Россия. Местное правительство запретило экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Поскольку доля импорта из РФ в балансе этих товаров в Украине достигает примерно трети, прекращение поставок может грозить серьезными неприятностями, если их срочно не компенсировать из иных источников. А вообще, очень странно, что на шестом году войны ничего не сделано для ликвидации огромной зависимости Украины от российского экспорта по этому стратегическому направлению.





5. В Японии полиция задержала преподавателя химии и фармакологии Тацунори Ивамуру, который прямо на лекциях показывал и рассказывал студентам университета Мацуямы, как нужно изготавливать MDMA. Это вещество обладает психоделическим действием, расширяет сознание, делает человека радостным, веселым, добрым и открытым. В большинстве стран мира, включая Японию, оно считается наркотиком и запрещено. По местным законам японскому Уолтеру Уайту теперь грозит до 10 лет тюрьмы, если только не найдется каких-то смягчающих его вину обстоятельств дела.





6. Сегодня в США была опубликована отредактированная версия "Доклада Мюллера" о расследовании возможного сотрудничества Дональда Трампа и его команды с РФ. Специалисты пока все еще изучают 400-страничный документ, но сам Трамп уже объявил, что в нем нет ни доказательств его сотрудничества с РФ, ни доказательств попыток воспрепятствовать правосудию. Насчет первого с президентом согласны даже его оппоненты, а вот со вторым все не так просто. В документе описаны как минимум 10 случаев, когда Трамп мог попытаться помешать отправлению правосудия. И демократы не успокоятся, пока он не ответит по каждому из этих эпизодов.





7. Во Франции стала известна предварительная причина возгорания в Соборе Парижской богоматери. По мнению следователей, винить надо неисправность в электропроводке, которая стала причиной короткого замыкания. Вот так просто. Не наказание с небес и не заговор мусульман, евреев или рептилоидов, а обычная искра. (Я, правда, был уверен, что кто-то окурок бросил в неправильном месте).





8. Турция сегодня объявила, что заблокирует вступление в НАТО Северной Македонии, если та не выдаст Анкаре 15 турецких военнослужащих, подозреваемых в участии в заговоре против Реджепа Тайипа Эрдогана. Я уверен, что этих людей Эрдогану никто не отдаст, так как на родине их ожидают тюрьма, пытки и (почти наверняка) смерть. Вообще, у меня такое чувство, что скорее Турцию скоро исключат из НАТО за ее странную любовь к Владимиру Путину и все более диктаторский режим.





9. Дивная история развивается сейчас в отношениях между США и КНДР. Северная Корея потребовала от Белого дома заменить госсекретаря Майка Помпео на кого-то "более зрелого", так тот "везде сует свой нос". В нормальном мире США сказали бы что-то типа "Не ваше собачье дело, кого нам назначить. С кем мы решим, с тем и будете говорить". Но сейчас Госдепартамент словно язык проглотил: "Мы в курсе заявления КНДР". Я не припомню, чтобы США столь униженно реагировали на прямой наезд со стороны какой-либо страны. Это просто поразительно!



