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Мюллер изучил "10 эпизодов" о возможном влиянии Трампа на расследование - Барр

Сегодня, 17:33
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Мюллер изучил "10 эпизодов" о возможном влиянии Трампа на расследование - Барр - фото

REUTERS/Carlos Barria

Дональд Трамп

Специальный прокурор США Роберт Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанные с президентом США Дональдом Трампом и возможными препятствиями расследованию. 

Об этом в четверг, 18 апреля, заявил генеральный прокурор Уильям Барр во время обнародования отредактированного доклада по российскому делу, передает CNN.

"После того как не было выявлено сговора с Россией, в докладе спецпрокурора рассматривается вопрос о том, могли ли определенные действия президента считаться препятствием для расследования… В докладе рассказывается о 10 эпизодах, в которых участвует президент", - заявил он.

По словам Барра, Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. Барр и заместитель генерального прокурора Род Розенштейн пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Теги:   Дональд Трамп США

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