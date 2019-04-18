Мюллер изучил "10 эпизодов" о возможном влиянии Трампа на расследование - Барр
Специальный прокурор США Роберт Мюллер рассмотрел
10 эпизодов, связанные с президентом США Дональдом Трампом и возможными
препятствиями расследованию.
Об этом в четверг, 18 апреля, заявил
генеральный прокурор Уильям Барр во время обнародования отредактированного
доклада по российскому делу, передает CNN.
"После того как не было выявлено сговора
с Россией, в докладе спецпрокурора рассматривается вопрос о том, могли ли
определенные действия президента считаться препятствием для расследования… В докладе рассказывается о 10
эпизодах, в которых участвует президент", - заявил он.
По словам Барра, Мюллер не вынес "прокурорского
решения" по этой части дела. Барр и заместитель генерального прокурора Род
Розенштейн пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не
нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и
россиянами.