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Турция может задержать вступление Северной Македонии в НАТО

Сегодня, 13:18
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Турция может задержать вступление Северной Македонии в НАТО - фото

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Премьер-министр Северной Македонии отверг требования Турции

Турция может задержать ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО, если балканская страна не выдаст 15 турецких граждан, обвиняемых в участии в попытке госпереворота в 2016 году.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Анкара указывает, что 15 граждан Турции являются членами движения FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки переворота.

В Министерстве юстиции Северной Македонии подтвердили, что с 2018 года получили несколько запросов о выдаче от Турции.

Сейчас есть 15 запросов об экстрадиции, связанных с обвинениями в терроризме. Все эти процедуры продолжаются, и ответственные учреждения ведут диалог.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев отверг требования Анкары и получил поддержку со стороны должностных лиц ЕС, также призвали правительство в Скопье отстаивать права турецких граждан.

Напомним, что в феврале 2019 года страны НАТО подписали протокол о присоединении Македонии к Альянсу.

Теги:   Северная Македония НАТО Турция

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