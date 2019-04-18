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Игра окончена: Трамп ответил на расследование Мюллера в стиле Игры престолов

Сегодня, 18:09
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Игра окончена: Трамп ответил на расследование Мюллера в стиле Игры престолов - фото

realDonaldTrump/Twitter

Игра окончена, заявил Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп отреагировал на выступление генерального прокурора Уильяма Барра об отчете специального прокурора Роберта Мюллера.

Глава Белого дома опубликовал в Twitter свою фотографию в стиле сериала Игра престолов с подписью: "Игра окончена. Нет сговора – нет препятствий".

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанные с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

Теги:   Роберт Мюллер Дональд Трамп США

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