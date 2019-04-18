Игра окончена: Трамп ответил на расследование Мюллера в стиле Игры престолов
Президент США Дональд Трамп отреагировал на выступление
генерального прокурора Уильяма Барра об отчете специального прокурора Роберта
Мюллера.
Глава Белого дома опубликовал в Twitter свою
фотографию в стиле сериала Игра престолов с подписью: "Игра окончена. Нет
сговора – нет препятствий".
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не
нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа
и россиянами.
Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанные с Трампом
и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не
вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли
к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.