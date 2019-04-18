В Госдепартаменте отреагировали на требование КНДР исключить Помпео из переговоров
В Государственном департаменте США
прокомментировали требование КНДР заменить главного переговорщика госсекретаря
Майка Помпео на кого-то более "зрелого".
Официальный представитель Госдепартамента
заявил, что Вашингтон по-прежнему готов к переговорам с Северной Кореей.
"Соединенные Штаты по-прежнему готовы вступать
в конструктивные переговоры с Северной Кореей", - заявил представитель Госдепа,
передает корреспондент CNN.
Напомним, что Северная Корея потребовала,
чтобы США выбрали более "осторожного и зрелого" главного
переговорщика вместо госсекретаря Майка Помпео, который "сует своей
нос".