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В Госдепартаменте отреагировали на требование КНДР исключить Помпео из переговоров

Сегодня, 16:23
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В Госдепартаменте отреагировали на требование КНДР исключить Помпео из переговоров - фото

REUTERS/Luisa Gonzalez

Майк Помпео

В Государственном департаменте США прокомментировали требование КНДР заменить главного переговорщика госсекретаря Майка Помпео на кого-то более "зрелого".

Официальный представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон по-прежнему готов к переговорам с Северной Кореей.

"Соединенные Штаты по-прежнему готовы вступать в конструктивные переговоры с Северной Кореей", - заявил представитель Госдепа, передает корреспондент CNN.

Напомним, что Северная Корея потребовала, чтобы США выбрали более "осторожного и зрелого" главного переговорщика вместо госсекретаря Майка Помпео, который "сует своей нос".

Теги:   Майк Помпео Госдеп США США КНДР

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