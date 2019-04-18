В Госдепартаменте отреагировали на требование КНДР исключить Помпео из переговоров Сегодня, 16:23 267 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Luisa Gonzalez Майк Помпео REUTERS/Luisa Gonzalez

В Государственном департаменте США прокомментировали требование КНДР заменить главного переговорщика госсекретаря Майка Помпео на кого-то более "зрелого".

Официальный представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон по-прежнему готов к переговорам с Северной Кореей.

"Соединенные Штаты по-прежнему готовы вступать в конструктивные переговоры с Северной Кореей", - заявил представитель Госдепа, передает корреспондент CNN.

A @StateDept spokesperson says they “are aware of the report” of Kwon Jong Gun’s criticisms of @SecPompeo.



“The United States remains ready to engage North Korea in a constructive negotiation,” the spokesperson says. https://t.co/B51HN72Eni — Jennifer Hansler (@jmhansler) 18 апреля 2019 г.

Напомним, что Северная Корея потребовала, чтобы США выбрали более "осторожного и зрелого" главного переговорщика вместо госсекретаря Майка Помпео, который "сует своей нос".