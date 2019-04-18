Следователи назвали короткое замыкание причиной пожара в соборе Нотр-Дам - СМИ Сегодня, 20:40 133 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Benoit Tessier Собор закроют для посетителей на шесть лет REUTERS/Benoit Tessier

Пожар в знаменитом соборе Нотр-Дам в Париже, по всей вероятности, спровоцировало короткое замыкание, сообщает AP со ссылкой на представителя французской полиции.

Собеседник, не уполномоченный говорить публично, отметил, что следователи до сих пор не получили разрешение на работы внутри собора из соображений безопасности.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Пожар в соборе удалось потушить утром 16 апреля.

Спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. По данным властей, "самые ценные сокровища", которые хранились в соборе,уцелели.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.

В рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить 1 млрд евро, в том числе 500 млн евро передадут владельцы французских бизнес-империй Kering, LVMH и L’Oreal.