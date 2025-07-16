Всего два секрета. 103-летняя британка рассказала, что делать, чтобы прожить больше века

В Великобритании 103-летняя женщина, которая живет в доме престарелых, отпраздновала свой день рождения и поделилась секретом долгой и счастливой жизни.

Об этом 10 июля сообщило медиа Harborough Mail.

Маркет Гарборо Маржери Джейкобс живет в доме престарелых Oat Hill Mews. Свой 103-й день рождения долгожительница отпраздновала в кругу родных, друзей и персонала.

Именинница поделилась секретами долголетия. Чтобы прожить долгую и полноценную жизнь Маркет считает, что главное — сохранять позитивный настрой. Кроме того, она считает, что важно беспокоиться о других больше, чем о себе.

Британка отпраздновала свой 103-й день рождения в кругу родных, друзей и персонала дома престарелых / Фото: Oat Hill Mews

Марджери родилась 1 июня 1922 года. Она была самой младшей из пяти детей в семье.

В годы Второй мировой войны британка работала клеркиней. Впоследствии она вышла замуж, со своим мужем Рональдом она прожила много счастливых лет. Вместе они воспитали двоих детей. Сейчас Маржери имеет двух внуков и четверо правнуков.