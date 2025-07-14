«Без этого далеко не уйдете». 100-летний британец поделился неожиданным секретом долгой и счастливой жизни

Мужчина из Великобритании, которому исполнилось 100 лет, рассказал о том, что ему помогло и поможет другим жить долго и счастливо.

Об этом 9 июля сообщило медиа Cheshire. Житель дома престарелых в Честере Уильям Уоттс рассказал свой единственный, однако неожиданный секрет долголетия.

«Удача. Если вам не повезет, вы далеко не уйдете», — цитирует медиа мужчину.

Уильям известен среди своего окружения своим острым умом и сухим чувством юмора. Он отпраздновал свой 100-й день рождения в кругу друзей и семьи, и с большим количеством торта.

Ранее британец жил в порту Элсмир, а сейчас проживает в доме Deewater Grange в Хантингтоне. Со своей женой Уильям прожил вместе 70 счастливых лет до ее смерти в 2019-м. Вместе они воспитали троих детей Линду, Лорну и Марка, а сейчас у него есть шестеро внуков и трое правнуков.

«Мне очень понравилось находиться в окружении нескольких поколений, а также общаться с ними, в частности, слушать анекдоты моего 95-летнего брата, который живет в Виррале. Это то, что сохраняет семью молодой», — добавляет именинник.

На протяжении всей жизни Уильям имел страсть к решению интеллектуальных задач, а в юности увлекался гольфом.

Переехав в Deewater Grange, он решил взяться за изучение немецкого языка — вспомнив, что именно он был его самым слабым предметом в школе. Теперь Уильям регулярно посещает занятия с вдохновенным волонтером, который его искренне поддерживает.