Делает это ежедневно перед обедом. 108-летняя испанка поделилась простым, но неожиданным секретом долголетия

Эсперанса Кортиньяс из Испании, которой 108 лет, рассказала о своем образе жизни, а также о том, как поддерживает здоровье и хорошее самочувствие.

Об этом сообщило COPE. В эфире радио женщина рассказала, что перед обедом выпивает маленькую рюмку кофейного ликера, который является традиционным напитком региона Галисия.

Эсперанса живет на северо-западе страны вместе со своей 76-летней дочерью Мари. Женщина ежедневно ездит в городском автобусе, играет в карты с подругами, любит танцевать.

В основном рацион Эсперансы состоит из местных овощей, фруктов и свежих продуктов, однако, признается, не ограничивает себя в еде. Ее день начинается около 11 утра, а затем — неизменный «волшебный ритуал» и обед в компании дочери.

108-летняя испанка обожает музыку и движение. Иногда она даже садится на поезд и едет к своей еще одной дочери в другой город. А еще — всегда следит за внешним видом, любит яркие наряды, помаду и прически.