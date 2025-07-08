Назвал один продукт, который надо есть каждый день. 106-летний мужчина поделился своим секретом долголетия

Мужчина из Великобритании, который отметил свой 106-й день рождения, поделился секретом долголетия.

Об этом 3 июля сообщило издание The Mirror. Лесли Лемон является ветераном Второй мировой войны, он из Эйлсбери, графство Бакс.

Секретом своей долгой жизни британец считает ежедневное употребление заварного крема. Он рассказывает, что ест различные сладости с заварным кремом и делает это каждый день.

Любимое лакомство сейчас Лесли это ревень с заварным кремом, также он любит трайфл и предпочитает холодные сладкие лакомства. Из несладкого британец употребляет рыбу и картофель фри.

Реклама

Относительно других советов о старении Лемон советует делать «все в меру». Сын Лесли, 73-летний Ричард, также подтверждает, что его отец ест заварной крем, сколько Ричард себя помнит.