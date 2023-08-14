«Хоббит» воевал за «орков». ВСУ захватили в плен «брата Чмони» — видео 14 августа, 12:33 Некоторые пользователи увидели в этом «здоровяке» Добби из книг о Гарри Поттере (Фото:Скриншот/Twitter)

В соцсетях завирусилось видео от военнослужащих ВСУ, захвативших в плен настоящего российского «богатыря».

Дело в том, что из-за своих колоссальных потерь в Украине кремлевский режим настолько нуждается в новом «пушечном мясе», что мобилизует в свою армию кого угодно, лишь бы они могли передвигаться без посторонней помощи и хоть как-то держать в руках оружие, или хотя бы военный билет.

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Еще в 2022 году в руки украинских защитников попал довольно занятный экземпляр, получивший в соцсетях кличку «Чмоня», и с тех пор удерживавший титул самого жалкого российского военного. Однако, похоже, что у теперь у него в этом плане появился серьезный конкурент.

Некоторые пользователи сравнивают нового «Чмоню» с одним из хоббитов из Властелина колец, другие — с персонажем книг о Гарри Потере по имени Добби, а третьи видят в нем просто перепуганную «обезьяну».