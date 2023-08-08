«Перепутал» РПГ с автоматом. Оккупант пытался выстрелить из гранатомета, и сам себя покалечил — видео 8 августа, 10:24 Российский солдат с РПГ — это как «обезьяна с гранатой» (Фото:Скриншот видео GloOouD/Twitter)

Уровень познаний в военном деле среди российских солдат, порой, настолько низок, что они не владеют не то что довольно сложными в обращении боевыми комплексами вроде ПТРК, но и даже простейшими РПГ.

Один из таких примеров украинские военные обнародовали в соцсетях.

На опубликованных кадрах, снятых с помощью разведывательного квадрокоптера, можно увидеть, как укрывшийся в окопе оккупант пытается выстрелить из противотанкового ручного гранатомета, уперев его сопло в плечо, будто это приклад для автомата.

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При этом отдача от выстрела у оружия такого типа уравновешивается выбросом пороховых газов, поэтому пространство между задней частью РПГ и какой-либо преградой должно составлять около двух метров.

В противном же случае ударная струя может нанести серьезные травмы, как это случилось с незадачливым российским захватчиком, которого отправили на фронт без соответствующей подготовки, в результате чего его боевые навыки стали довольно ярким олицетворением известного фразеологизма об «обезьяне с гранатой».