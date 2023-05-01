«Человек-мем». Российский оккупант «Чмоня» после плена снова пошел на войну — OSINT-аналитики 1 мая, 00:09 Фото российского оккупанта Андрея Рязанцева в украинском плену стало известным мемом (Фото:OSINT Бджоли)

Российский оккупант Андрей Рязанцев, более известный в интернете как «Чмоня», по возвращении из украинского плена якобы снова пошел воевать против Украины.



Об этом сообщает сообщество OSINT Бджоли, представители которого связались с сестрой Рязанцева в соцсетях под видом его побратима-россиянина.

В переписке женщина сообщила, что «Чмоня» после обмена неделю подлечился в оккупированном Донецке и снова двинулся на фронт.

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«Как видим, отдохнуть Андрею не то, чтобы удалось. Неделю подлечили и снова в бесславные ряды второй армии мира. Чмоня снова рузький витязь. Богатырь», — пишут OSINT Бджоли.

Аналитики в шутку объявили награду за живого пленного «Чмоню», но усомнились, что ему во второй раз может попасть в плен с учетом объема поставок западного вооружения Украине.

Андрей Рязанцев попал в украинский плен в первые дни полномасштабной войны России против Украины. Свое красноречивое прозвище "Чмоня" он получил от пользователей соцсетей из-за своего жалкого вида на фото, сделанном в украинском плену. Шутки о "Чмоне" поднимали боевой дух украинцев в те непростые дни.

В конце июня 2022 года Рязанцева вернули в РФ в рамках обмена пленными.

Как выяснили OSINT-аналитики, боец оккупационной армии сам родом из Горловки Донецкой области. Он попал на войну в рамках принудительной мобилизации на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей.