«Человек-мем»: российского оккупанта «Чмоню» обменяли на украинских защитников

29 июня, 13:38
«Чмоня» попал в плен 1 марта (Фото:Pravda Gerashchenko)

«Чмоня» попал в плен 1 марта (Фото:Pravda Gerashchenko)

Между Украиной и РФ состоялся обмен пленными, среди которых оказался и российский оккупант Андрей Рязанцев, более известный как «Чмоня».

Об этом в среду, 29 июня, сообщил у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

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Столь красноречивую кличку Рязанцев получил от пользователей соцсетей из-за своего жалкого вида на фото, сделанном после того, как он был захвачен в плен в районе оккупированной РФ Горловки 1 марта 2022 года.

Видео дня

«Человек-мэм Чмоня из украинского плена отправляется домой на щи», — прокомментировал Геращенко итоги обмена.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пленные Обмен Российские военные Война России против Украины

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