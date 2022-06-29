«Человек-мем»: российского оккупанта «Чмоню» обменяли на украинских защитников
«Чмоня» попал в плен 1 марта (Фото:Pravda Gerashchenko)
Между Украиной и РФ состоялся обмен пленными, среди которых оказался и российский оккупант Андрей Рязанцев, более известный как «Чмоня».
Об этом в среду, 29 июня, сообщил у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.
Столь красноречивую кличку Рязанцев получил от пользователей соцсетей из-за своего жалкого вида на фото, сделанном после того, как он был захвачен в плен в районе оккупированной РФ Горловки 1 марта 2022 года.
«Человек-мэм Чмоня из украинского плена отправляется домой на щи», — прокомментировал Геращенко итоги обмена.
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