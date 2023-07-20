Родственники отказались общаться с пленным оккупантом. Он чуть не разрыдался — видео 20 июля, 14:51 Родная тетя оккупанта заявила, что «не верит», будто он попал в плен (Фото:Скриншот видео Volodymyr Zolkin/Twitter)

Граждане РФ продолжают развенчивать миф собственной пропаганды о том, что россияне, мол, «своих в беде не бросают».

Ранее в соцсетях уже неоднократно публиковались видео, на которых оккупанты оставляли своих раненых сослуживцев на произвол судьбы, однако это можно было хоть как-то объяснить страхом за собственную жизнь.

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Однако теперь выяснилось, что российские военные, порой, не нужны даже собственным семьям.

В этом, в частности, смог убедиться один из пленных захватчиков, которому, благодаря украинским журналистам, выпала возможность связаться со своими близкими.

Как оказалось, он настолько «нужен» родственникам, что почти все, с кем россиянин пытался связаться, откровенно игнорируя его голосовые сообщения, не желая с ним хоть как-то контактировать.

В итоге трубку взяла лишь его тетя, которую пленный называл «мамулечкой», однако и тут разговор сразу же не заладился, поскольку женщина никак не хотела давать разрешение на запись и публикацию их беседы, притворяясь, что якобы «ничего не понимает».

Такое отношение полностью деморализовало пленного солдата, и тот чуть не расплакался, буквально умоляя ее с ним поговорить.

«Я не верю, что он у вас в плену», — заявила россиянка, хотя журналист уже несколько раз показал ей ее сидящего рядом родственника.

Такое поведение тети ввергло его в настоящее отчаяние.

«Марина Юрьевна, вы че? Не шутите так! Я реально в плену, блин. Это не шутки. Вы че там, с ума все сошли? Таня тоже… Вы че меня тут, блин… Я ранен. У меня ранение обеих рук», — разнился оккупант, однако и это на его «мамулечку» никак не подействовало, после чего разговор был окончательно прекращен.

Пленный из рфии пытается дозвонится к близким (жена, тётя) из украинского плена.

Меня такая, их реакция не удивила, т.к. в программе "В.Золкина"(Ютуб), таких "родственников" хватало.

НО! Это ужасно. Ужасно иметь общие границы с такими бездушными тварями. pic.twitter.com/AXdTcLVPjz — LaraFilinskayaUkraine🇺🇦 (@LaraFilinni) July 18, 2023