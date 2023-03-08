«Аналог Bradley». ВС РФ используют для транспортировки солдат фермерские мотоблоки — видео 8 марта, 12:51 Чтобы добраться на мотоблоке до точки, оккупантам постоянно приходится его толкать (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)

После того, как украинская армия уничтожила или захватила сотни российских БТР, грузовиков и бронеавтомобилей, оккупантам на фронте приходится ездить на чем попало.

И пока ВСУ готовятся к контрнаступлению на американских БМП Bradley, ВС РФ используют для транспортировки своих солдат обыкновенные фермерские мотоблоки.

Инфографика: NV

Соответствующее видео с одним из таких примеров, было обнародовано в соцсетях.

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На нем видно, как четверо оккупантов пытаются добраться до точки на мотоблоке с импровизированным кузовом.

При этом данный транспорт просто не выдерживает их веса, в результате чего россиянам постоянно приходится подталкивать его сзади.

Насколько эффективными могут быть подразделения противника на такой технике — вопрос риторический.