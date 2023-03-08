«Аналог Bradley». ВС РФ используют для транспортировки солдат фермерские мотоблоки — видео

8 марта, 12:51
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Чтобы добраться на мотоблоке до точки, оккупантам постоянно приходится его толкать (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)

Чтобы добраться на мотоблоке до точки, оккупантам постоянно приходится его толкать (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)

После того, как украинская армия уничтожила или захватила сотни российских БТР, грузовиков и бронеавтомобилей, оккупантам на фронте приходится ездить на чем попало.

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И пока ВСУ готовятся к контрнаступлению на американских БМП Bradley, ВС РФ используют для транспортировки своих солдат обыкновенные фермерские мотоблоки.

Инфографика: NV

Соответствующее видео с одним из таких примеров, было обнародовано в соцсетях.

Видео дня

На нем видно, как четверо оккупантов пытаются добраться до точки на мотоблоке с импровизированным кузовом.

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При этом данный транспорт просто не выдерживает их веса, в результате чего россиянам постоянно приходится подталкивать его сзади.

Насколько эффективными могут быть подразделения противника на такой технике — вопрос риторический.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Транспорт Российская агрессия Российские военные Российская военная техника Война России против Украины БМП M2 Bradley

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