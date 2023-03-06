От шлепок до красных мокасин. Солдаты «второй армии мира» поразили пользователей своим стилем — видео 6 марта, 10:39 Обувь оккупантов, вероятно, была украдена ими у мирного населения (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях разлетелось видео с «модным показом» от пленных российских военных с «невероятным чувством стиля».

На нем видно, что из-за отсутствия нормального снабжения, оккупанты одеты не в единый однострой, как положено, а в какую-то дикую смесь самых различных камуфляжей.

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Более того, на ногах у них вместо соответствующей армейской обуви можно заметить резиновые сапоги, кроссовки, мокасины и даже шлепанцы, вероятно, украденные ими у мирного населения.

«Неделя моды на подмостках ВСУ. Сезон: Весна-зима. Модели заморские, импортированные», — отметили в комментарии к обнародованным кадрам, высмеивая так называемую «вторую армию мира».