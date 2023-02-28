Первый украинский батальон завершил обучение на БМП Bradley — видео 28 февраля, 00:17 БМП М2 Bradley (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

На немецких полигонах завершил обучение первый украинский батальон, оснащенный американскими боевыми машинами пехоты Bradley.

Центр стратегических коммуникаций напоминает, что БМП "создавалась с учетом противодействия в боях советской технике".

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6 января США объявили о пакете помощи Украине на сумму 3 млрд долларов, в который входило 50 БМП Bradley. В Пентагоне уточняли, что Украина получит американские боевые машины пехоты M2 Bradley версии M2A2 ODS.

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19 января США объявили о новом пакете помощи на 2,5 млрд долларов, включающем еще 59 Bradley.

