Первый украинский батальон завершил обучение на БМП Bradley — видео

28 февраля, 00:17
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БМП М2 Bradley (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

БМП М2 Bradley (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

На немецких полигонах завершил обучение первый украинский батальон, оснащенный американскими боевыми машинами пехоты Bradley.

Центр стратегических коммуникаций напоминает, что БМП "создавалась с учетом противодействия в боях советской технике".

Инфографика: NV
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6 января США объявили о пакете помощи Украине на сумму 3 млрд долларов, в который входило 50 БМП Bradley. В Пентагоне уточняли, что Украина получит американские боевые машины пехоты M2 Bradley версии M2A2 ODS.

Видео дня

19 января США объявили о новом пакете помощи на 2,5 млрд долларов, включающем еще 59 Bradley.

https://www.youtube.com/watch?v=zeOxVAWj5g4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Германия Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины БМП M2 Bradley

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