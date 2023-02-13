Найдите 10 отличий. Российскую армию все проще спутать с бомжами — видео
Оккупанты носят обноски и используют снаряжение советских времен (Фото:Коллаж NV)
Спустя почти год войны против Украины российская кадровая армия, называвшая себя «второй в мире», превратилась в сброд из принудительно мобилизованных и выпущенных из тюрем уголовников.
Неспособность военного руководства РФ обеспечить их необходимым снаряжением достигла такого уровня, что оккупантов теперь достаточно сложно отличить от обычных бомжей.
В соцсетях появилось видео, на котором российские солдаты, одетые в какие-то обноски, доставшиеся им в качестве униформы, тащат свое снаряжение в импровизированной тележке, которую они сделали из украденной где-то детской коляски.
При этом, как это часто бывает возле городских помоек, сопровождают «боевых бомжей» бродячие собаки.
Понять, что на видео запечатлены военные ядерной «сверхдержавы» можно разве что по автоматам Калашникова и древним каскам советского образца.
Другие отличия можете попытаться найти сами.