Найдите 10 отличий. Российскую армию все проще спутать с бомжами — видео 13 февраля, 10:24 Оккупанты носят обноски и используют снаряжение советских времен (Фото:Коллаж NV)

Спустя почти год войны против Украины российская кадровая армия, называвшая себя «второй в мире», превратилась в сброд из принудительно мобилизованных и выпущенных из тюрем уголовников.

Неспособность военного руководства РФ обеспечить их необходимым снаряжением достигла такого уровня, что оккупантов теперь достаточно сложно отличить от обычных бомжей.

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В соцсетях появилось видео, на котором российские солдаты, одетые в какие-то обноски, доставшиеся им в качестве униформы, тащат свое снаряжение в импровизированной тележке, которую они сделали из украденной где-то детской коляски.

При этом, как это часто бывает возле городских помоек, сопровождают «боевых бомжей» бродячие собаки.

Понять, что на видео запечатлены военные ядерной «сверхдержавы» можно разве что по автоматам Калашникова и древним каскам советского образца.

Другие отличия можете попытаться найти сами.