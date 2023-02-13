Найдите 10 отличий. Российскую армию все проще спутать с бомжами — видео

13 февраля, 10:24
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Оккупанты носят обноски и используют снаряжение советских времен (Фото:Коллаж NV)

Оккупанты носят обноски и используют снаряжение советских времен (Фото:Коллаж NV)

Спустя почти год войны против Украины российская кадровая армия, называвшая себя «второй в мире», превратилась в сброд из принудительно мобилизованных и выпущенных из тюрем уголовников.

Неспособность военного руководства РФ обеспечить их необходимым снаряжением достигла такого уровня, что оккупантов теперь достаточно сложно отличить от обычных бомжей.

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В соцсетях появилось видео, на котором российские солдаты, одетые в какие-то обноски, доставшиеся им в качестве униформы, тащат свое снаряжение в импровизированной тележке, которую они сделали из украденной где-то детской коляски.

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При этом, как это часто бывает возле городских помоек, сопровождают «боевых бомжей» бродячие собаки.

Понять, что на видео запечатлены военные ядерной «сверхдержавы» можно разве что по автоматам Калашникова и древним каскам советского образца.

Другие отличия можете попытаться найти сами.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1625046011658792960?s=46&t=Yw0Ac5oLP0mHpzOnyXMd-w
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Бездомные Война России против Украины

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