Танки, бронемашины и артсистемы. ВСУ захватили более 1 тысячи единиц военной техники оккупантов 29 сентября, 16:41 Защитники Украины ремонтируют трофейный российский танк в Харьковской области, 20 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Защитники Украины захватили более 1 тысячи единиц техники российских оккупантов.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона в четверг, 29 сентября, рассказал, что ВСУ уже получили более 400 трофейных танков, 700 бронемашин разного типа и 170 артиллерийских систем. Он отметил, что это не стоит называть «ленд-лизом».



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"…Ленд-лиз — это положительная коннотация. [США] помогали во время Второй мировой войны и нам будут помогать. А я бы сказал, что это начало выплаты контрибуций и репараций со стороны этих извергов. Думаю, это более правильное позиционирование", — сказал Череватый, комментируя успехи ВСУ в Харьковской области.



Инфографика: НВ

Инфографика: НВ

Агентство Bloomberg 21 сентября сообщало, что ВСУ захватили на востоке десятки танков, брошенных убегающими российскими войсками. Один из собеседников агентства назвал число около 200, не уточнив, сколько из них исправны. Другой сказал, что среди трофеев — в том числе более поздние модели, такие как Т-80. По данным исследователей портала Oryx, которые учитывают данные из открытых источников, с начала полномасштабной войны защитники Украины получили более 380 российских танков.

27 сентября в Офисе президента рассказали, что с начала контрнаступления ВСУ освободили от россиян 454 населенных пункта в Харьковской области. Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в области.



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист РФ потеряла около 58 580 своих военных, 2325 танков, 4909 боевых бронемашин, 1385 артиллерийских систем, 262 самолета, 224 вертолета, 995 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ