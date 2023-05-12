Вступался за оккупантов. Проукраинские активисты проучили российского публициста Шендеровича — видео 12 мая, 14:51 Политэмигрант из РФ облил Шендеровича кетчупом (Фото:Скриншот видео AnNataliVegas/Twitter)

В Вильнюсе (Литва) проукраинские активисты пикетировали российского писателя и публициста Виктора Шендеровича.

Кроме того, как видно на обнародованном в соцсетях видео, один из них, политэмигрант из РФ Владимир Шипицын, облил его кетчупом.

Поводом для этого стали провокационные высказывания Шендеровича о российских захватчиках, за которых он решил вступиться, несмотря на все их военные преступления и участие в геноциде украинского народа.

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«Все-таки это наша страна, и наши ребята. Да, обманутые, несчастные. Да, иногда, убийцы, но они наши», — заявил он с усмешкой, после чего обозвал презирающих их украинцев «нацистами».

Таким образом, так называемый «российский либерал» без капли стыда повторил лживый нарратив кремлевской пропаганды.

Более того, он прямо признался, что с украинцами ему, и таким же как он «российским оппозиционерам», по дороге лишь до тех пор, пока им это будет выгодно, в частности, до падения режима Владимира Путина, при том, что сами они к этому, очевидно, никакого отношения иметь не будут.

В связи с этим активисты и решили проучить Шендеровича, высказав ему все, что о нем думают.

Впрочем, судя по всему, до россиянина все равно ничего не дошло, поскольку в ответ на предъявленные ему претензии он заявил, что это якобы украинцы «так ничего и не поняли».