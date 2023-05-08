Российский «либерализм» — это шовинизм, Россию надо измельчить — Огрызко 8 мая, 18:48 NV Премиум Российские «либералы» стремятся сохранить «российскую империю», убежден Огрызко (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Radio NV подчеркнул, что российский «либерализм» на самом деле является шовинизмом и Россию нужно измельчить, чтоб вылечить от «величия».

Комментируя в эфире Radio NV недавнее заявление российского писателя Виктора Шендеровича, который заявил, что российские либералы и украинцы могут быть едиными только до первого поворота — пока продолжается эта война, а потом у них разные пути, и обвинил украинцев в «нацизме», Огрызко назвал его «кривым зеркаллом российского либерализма».

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«Я себе представляю эту логику дальше. То есть мы своей кровью уничтожаем путинский режим, они приходят к власти, потому что им поверят на Западе как либералам, которые сделают замечательную Россию будущего, а потом нас обвинят в нацизме. Скажут, что "они же нацисты, мы же об этом говорили еще во время самой войны". Это суть того, что называется российским либерализмом», — возмутился экс-глава МИД Украины.