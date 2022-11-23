Ошеломляющая манипуляция. Российские либералы продвигают идею «плана Маршалла для РФ»: что с ней не так и как реагирует Украина

23 ноября, 13:43
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Российская оппозиция полагает, что «план Маршалла» для РФ помог бы избежать послевоенного реваншизма (на фото — российские войска на параде в Москве, май 2022 года) (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

Российская оппозиция полагает, что «план Маршалла» для РФ помог бы избежать послевоенного реваншизма (на фото — российские войска на параде в Москве, май 2022 года) (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

В среде российских либералов и оппозиционеров все чаще звучит идея о послевоенном "плане Маршалла для России", а не только для Украины — якобы для того, чтобы избежать реваншистских настроений в РФ.

НВ рассказывает о том, какую идею выдвигают представители т.н. российских либеральных кругов, что с ней не так и как реагируют на такие «инициативы» в Украине.

План Маршалла «не только для Украины»: что предлагают российские либералы

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Одной из самых резонансных стала идея, озвученная Леонидом Волковым, руководителем региональной сети штабов Алексея Навального и одним из ключевых представителей его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Волков, уехавший из России, пояснил свою мысль 20 ноября во время очередного эфира на You-Tube канале Популярная политика (ведет вещание из Вильнюса и был запущен сотрудниками ФБК в феврале 2022 года, послевторжения России на Украину).

Соратник Навального ведет на этом канале собственную рубрику На связи с Волковым, где отвечает на вопросы подписчиков по актуальным темам. В недавнем эфире он прокомментировал вопрос о том, «согласится ли Запад после окончания войны провести план Маршалла не только для Украины, но и для России и других стран».

«Вы здесь прямо мою мысль читаете. Это то, о чем я говорю на встречах с западными политиками», — заявил в ответ Волков. Далее он попытался провести исторические параллели, заявив, что «путинская политическая позиция — это абсолютно гитлеровского толка реваншизм».

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«В Германии воспринимали результаты первой [мировой] войны как несправедливые, и Гитлер на этом построил всю свою политическую карьеру: мол, „мы переделаем несправедливое, мы восстановим справедливость“. Путин сделал ровно то же самое с уроками холодной войны: СССР проиграл холодную войну и распался, Путин назвал это величайшей геополитической катастрофой, и на вот этом постсоветском ресентименте он выстроил свою политическую легенду: восстановлю советское величие, снова заставлю всех с нами считаться, Россию снова зауважали, Россия встала с колен — вот эта ерунда полная и чушь», — сравнил Волков.

Именно поэтому, на его взгляд, «когда Путина не станет и чтобы не возникло нового Путина и нового реваншизма, должен быть изучен опыт западный после Второй мировой войны».

«Да, план Маршалла. Когда помогали восстанавливать все разрушенные войной территории, помогали восстанавливать гражданские институты, демократические институты не только у стран, пострадавших от гитлеровской агрессии, но и в самой Германии, — продолжил аргументировать Волков. — Для того, чтобы не было снова этого чувства несправедливости — что победители с нами, побежденными, обошлись нечестно и надо им мстить, — а чтобы было чувство благодарности и было стремление нормально налаживать отношения. План Маршалла нужен будет для Украины, но план Маршалла нужен будет и для России безусловно».

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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1594496264993116160

Очень схожую идею в тот же день, 20 ноября, озвучил и российский политический и антивоенный активист Михаил Плетнев, создатель онлайн-сервиса Приемная (упрощает процедуру подачи жалоб и обращений в адрес российских чиновников).

В серии твитов Плетнев назвал лоббирование чего-то наподобие «плана Маршалла» для поствоенной России «очень непопулярной мерой», которой, однако, «необходимо будет заняться российской эмигрантской оппозиции (неважно, хоть ФБК, хоть Ходорковскому, хоть съезду Ильи Пономарева)».

https://twitter.com/mpltnv/status/1594396590957019136

Плетнев сетует, что на фоне обсуждений поствоенного восстановления и евроинтеграции Украины «для России такое не предлагается от слова совсем».

«И я тут говорю не про путинский режим, а про страну в целом: 144 миллиона человек становятся будто бы вообще не нужными никому, при этому будто бы забывается то, что буквально сегодня творится Путиным от имени россиян», — пишет россиянин, обходя стороной тот факт, что около 75% его соотечественников сегодня поддерживают войну против Украины.

Далее он, как и Волков, выражает обеспокоенность будущими реваншистскими настроениями и проводит параллели с 90-ми годами после распада СССР, намекая на то, что и тогда «США и Европа могли оказать намного бОльшую поддержку России», которой якобы «было сложнее перепрофилировать экономику на рельсы новой реальности, в отличие от многих постсоветских стран Восточной Европы».

«Западу намного выгоднее было вложить намного больше ресурсов 30 лет назад и оказать бОльшее внимание, нежели разгребать последствия путинизма сейчас», — считает Плетнев. Меру ответственности самих россиян, а не Запада, за эти последствия он при этом не указывает.

Далее россиянин предполагает, что сейчас «происходит важная развилка». «Либо Европа выберет путь на интеграцию поствоенной России в большое мировое демократическое пространство […], либо захочет отгородиться от нас», — резюмирует Плетнев, в то же время резко критикуя обвинения в адрес россиян как «плодящиеся антигуманные национальные стереотипы (что русские — рабы и прочее)».

https://twitter.com/mpltnv/status/1594396637027106816
https://twitter.com/mpltnv/status/1594396641838211073

Ни Плетнев, ни Волков в своих рассуждения при этом не касаются аспектов, которые могли бы всерьез поставить под сомнение их исторические параллели и идею «плана Маршалла» для России, развязавшей геноцидную войну против Украины ((даже помимо моральной стороны вопроса):

  • После Второй мировой войны и падения нацистского режима США начали воплощать в жизнь план Маршалла, когда Германия была разделена на зоны под управлением военных администраций союзных держав (северо-запад, юго-запад и запад — британская, американская и французская зоны соответственно; восток и восточная часть Берлина — СССР, который, к слову, отверг план Маршалла). Вряд ли российские либералы подразумевают подобный контроль стран Запада над частями РФ после окончания войны против Украины.
  • Попытки ряда европейских политиков «утихомирить» реваншизм Гитлера в поствоенной Германии после Первой мировой войны не помогли избежать Второй мировой. А после краха гитлеризма любые реваншисткие идеи остановил не столько «план Маршалла» для западной Германии, сколько жесткие условия ее демилитаризации, принудительное блокирование и остановка мощностей немецкой военной промышленности, а также обязательство выплачивать репарации за причиненный ущерб странам-победителям во Второй мировой войне.
  • Гитлеровская Германия пала после наземной операции войск союзников, тогда как на нынешнюю территорию России никто не посягает, ее города и гражданская инфраструктура абсолютно целы — в отличие от разрушенной Россией экономики Украины, ее городов и миллионов жизней украинцев.
  • Без ответа в рассуждениях российских оппозиционеров остается и вопрос том, каким образом Запад может помочь РФ «восстановить демократические институты» в рамках «плана Маршалла», если российское общество не сумело отстоять их зачатки и свои собственные права, дав возможность режиму Путина за 20 лет у власти построить фактически тоталитарное общество.

«Очень хорошие русские» как самая пострадавшая сторона: реакция в Украине

Неудивительно, что в Украине идеи о «плане Маршалла» для России восприняли с гневными недоумением, возмущением и критикой.

«Оцените степень цинизма: нужен план Маршалла и для Украины, и для России, чтобы никто не остался ОБИЖЕННЫМ», — выносит акцент из посыла Леонида Волкова Ольга Айвазовская, руководитель гражданской сети Опора. Она констатирует, что такой месседж от члена команды Навального «не является новым тезисом, но он из кабинетов европейских и американских политиков пошел в публичное пространство».

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Айвазовская напоминает, что у российской оппозиции уже сейчас есть претензии на средства партнеров Украины и замороженные активы российского государства и олигархов. «Эта история точно о недостойности и желании получить полный профит от проигрыша кремлевского режима в среднесрочной перспективе, но очень высокой ценой для украинского народа», — подчеркивает она.

Руководитель сети Опора обращает внимание на то, что российские либералы таким образом «ставят на одну ступень страдания и потенциальную помощь народу Украины и РФ».

«Это риторика об „одинаковых народах“, страдающих от режима одного человека, которая соответствует действительности. Это риторика о том, что средства из замороженных и впоследствии конфискованных активов нужно направить не на восстановление обескровленной Украины, а бросить в болото российской бездонной страны, общество которой в большинстве своем поддерживает агрессию. Эта риторика о том, что наше будущее будет связано с ними и дальше во веки», — пишет Ольга Айвазовская.

Худшими же в идее россиян о «плане Маршалла для РФ» она называет «страшилки» о том, что проигрыш в войне против Украины «будет побуждать россиян, как в свое время немцев, начать еще более масштабную агрессию против всего мира». По словам Айвазовской, это «жесткая манипуляция», призванная подтолкнуть западных политиков к теме «сохранения лица» — но теперь не столько Путина, сколько россиян.

https://www.facebook.com/olga.ajvazovska/posts/pfbid02rXiUmLcxMfdYZqMMjkbZvz3SKc86a9aLiGJhUVKKkpVYZbPTefwJu1W9RYS84ReYl?__cft__[0]=AZVg2enqtGncl6XVWJk0Ge6lIPTT4PhmsLK9yeAPr7b4lIDD5gQnJ_0hHdQUoVS8di8VRLWzLm5Y7FkrZdJdVeTg2BNeL7fKdap-jBhE8hUYPo0JwciMsNOikTK3N_RCkzk&__tn__=%2CO%2CP-R

«Как известно, самой пострадавшей стороной в нападении России на Украину стали очень хорошие русские, — это стало окончательно ясно еще во времена „визового холокоста“, который устроили против них страны Западной Европы, которые сами наплодили Путина, а очень хорошим русским теперь, видите ли, расхлебывай», — иронизирует журналист Василий Рыбников.

Саркастически пересказывая рассуждения российских оппозиционеров, он резюмирует, что на фоне зверств российской армии «украинцы, по правде говоря, отлично устроились, фактически ничего для этого не сделав, — весь мир теперь о них заботится, дает им денег, а русским не дают, хотя хорошие русские — такие же борцы против Путина, только гораздо менее защищенные, один даже сидит».

«Для послевоенной Украины готовят план Маршалла, а для России — нет, хотя и так понятно, что Украина прекрасно обойдется и без всякого Маршалла. Что же касается России, то ей такой план куда нужнее: „Чтобы не было вновь этого чувства несправедливости, а чтобы было чувство благодарности и желание вновь налаживать отношения“. Ведь желание очень хороших русских налаживать отношения с миром — это привилегия, которую миру еще надо заслужить. Покаяться перед ними, разумеется, тоже не помешает. Украинцы могут пока не каяться, но им тоже есть за что, и они это прекрасно понимают», — трактует взгляды российских либеральных кругов Рыбников.

Пользователи также предполагают, что от российского «чувства благодарности» за план Маршалла «весь мир охренеет окончательно».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0HzM8c4C1htfe2Gi1R3ZABD9PcpZTUqVFC8YwT1WgEN62qByPozsh5chi4HXjQaB4l&id=100009264964778&__cft__[0]=AZU6KGGi_tRqVIdVWH5xxmQ-1FVb5XwUkNevDu8Zh5xbdeclV2xu4qHR7KDcU2ni-5W0MuPBd1F82-yXvTgBsRXiNG4-vuUXRAxFVnvRKb0WWMd6Uo4StJOs2rhexX4ygyIhp9tS-BUVJiHF3-3Vy92Q&__tn__=%2CO%2CP-R

Немецкий политолог Сергей Сумленный, бывший глава Фонда Генриха Белля в Украине, напоминает, что предпосылками и фактическими условиями плана Маршалла для Германии были «тотальное разрушение большинства немецких городов, [послевоенная] оккупация Германии, отсечение огромных частей территории, тотальная реформа самой государственности Германии, раздел Германии на 45 лет».

«План Маршалла для других европейских государств, пострадавших от немецкого вторжения в 1939−45 гг., имел своей целью восстановление разрушенного, — напоминает Сумленный. — Вот почему единственное государство в нынешней войне, которое заслуживает плана [восттановления], — это Украина, где россияне сровняли с землей целые города».

https://twitter.com/sumlenny/status/1594669312438067200
https://twitter.com/sumlenny/status/1594669899716116480

Сергей Громенко, эксперт Украинского института будущего и кандидат исторических наук, напоминает, что «вопреки распространенному мнению, денацификацию в Германии провели не американцы за несколько лет».

«Они только создали условия для ее реализации, но полный путь должны были пройти именно немцы. И затянулся он на 25 лет — от капитуляции 1945-го до коленопреклонения канцлера Брандта в Варшавском гетто в 1970-м. И проходил он очень тяжело, с постоянными откатами назад. В бундестагах первых послевоенных созывов до 25% депутатов были нацистами, в полиции и школах — 50−75%, в судах — 90%», — напоминает Громенко.

На примере этого удачного процесса, пройденного ФРГ после Второй Мировой, и «двух неудачных» (Германия после 1918 и Россия после 1991) Громенко выделяет три условия или этапа настоящей трансформации — в т. ч. и России:

  • юридический запрет и политические препятствия возрождению нацизма;
  • экономический рост и появление среднего класса;
  • культурное переосмысление и покаяние.

«И без понимания всего этого невозможно создать действенную стратегию денацификации России. Иначе — ресентимент, реваншизм и новая война», — отмечает Громенко.

https://www.facebook.com/sergii.gromenko/posts/pfbid0Hhy1BeypT2o1aft93CT2TZrbF4GMawecpxyk1XyhT6VmoftWECrv542d1cB6zgdPl?__cft__[0]=AZVNJ5xxH9CgmuNoAqIvaKItO7NzCwVKy10pQ5vNvtc6PXpxgx8NR8cT4DSyHcNx71otPqAQStcCzbY-2FECGtnGHN_5AeIsykGwRtGdwnxfgA5XEj6y-_FwXnWx5JHMw65fwdIBQO9L7TRj-03S2HOU&__tn__=%2CO%2CP-R

Мнение Громенко поддержал и Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и общественный активист.

На фоне дискуссии о «плане Маршалла» как условии для недопущения реваншизма в РФ Пекар отмечает, что настоящим условием для денацификации России могла бы стать поддержка «всех порабощенных народов империи в их стремлении к свободе и независимости».

«Этот путь тоже не будет легким (корректнее сказать эти пути“, потому что они все разные). Но это будет уже другая история. Когда все все народы получат свободу, Московия останется 30−40-миллионной страной. Тоже немало. Но уже не будет ресурсов воевать», — считает Пекар.

https://www.facebook.com/valerii.pekar/posts/pfbid034uzRUHWgEvDGpCLYYAt4ERa8fM1wwGBsmkuDp8BtrdiHUAbAyRMhiqmqajXq6ZLGl?__cft__[0]=AZWePzWXNYc7Ne4wVIJtMjzbEuzNzYE5lT4JyYUH0DlCS1vItovWil5541Es0uf0XioYJ20yZx6qFRKWLQV6vDQeDfaZoiYq9_LN2uT_cCjel0eFhzY0xRKLeU6xkAReVqHWPfso0r0r0m-X2i-s-Tq24gxxsLSVTJm_DYgXVAD_kWOcp1PJzj9nYAgcq9TWJIE&__tn__=%2CO%2CP-R

«Хотела написать длинный пост о том, как в Донецке выходили на Евромайдан 21 ноября 2013 года, чтобы было слышно не только любителей неоправданно нагнетать о «на дамбассе одни сепары» и псевдоученых из современных исторических «учебников», но что-то демотивировалась воем на болотах о «плане Маршалла не только для Украины», — пишет Катерина Жемчужникова, менеджер по коммуникациям гражданской сети Опора.

https://www.facebook.com/zhemchuzhnykova/posts/pfbid02iCThrXvEKZH1uqw4QuQuFUbaiTwhZV97KKPoPzCTdYvCeKBceotr54BSKic8vnvsl

Параллельно в соцсетях предлагают множество альтернативных «планов Маршалла» для РФ.

https://twitter.com/seraphim_rt/status/1594769087846285312
https://twitter.com/twindcatcher/status/1594721075069321222
https://www.facebook.com/serhiy.divichenko/videos/495112839247747
https://twitter.com/awkekward/status/1594670339895820290
https://twitter.com/ygnatyuk_/status/1594654731594506240
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Россия Алексей Навальный Российская оппозиция Запад План Маршалла Либералы План Маршалла для Украины Сюжет НВ Война России против Украины

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