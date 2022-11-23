Ошеломляющая манипуляция. Российские либералы продвигают идею «плана Маршалла для РФ»: что с ней не так и как реагирует Украина 23 ноября, 13:43 Сюжет Российская оппозиция полагает, что «план Маршалла» для РФ помог бы избежать послевоенного реваншизма (на фото — российские войска на параде в Москве, май 2022 года) (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

В среде российских либералов и оппозиционеров все чаще звучит идея о послевоенном "плане Маршалла для России", а не только для Украины — якобы для того, чтобы избежать реваншистских настроений в РФ.

НВ рассказывает о том, какую идею выдвигают представители т.н. российских либеральных кругов, что с ней не так и как реагируют на такие «инициативы» в Украине.

План Маршалла « не только для Украины»: что предлагают российские либералы

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Одной из самых резонансных стала идея, озвученная Леонидом Волковым, руководителем региональной сети штабов Алексея Навального и одним из ключевых представителей его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Волков, уехавший из России, пояснил свою мысль 20 ноября во время очередного эфира на You-Tube канале Популярная политика (ведет вещание из Вильнюса и был запущен сотрудниками ФБК в феврале 2022 года, послевторжения России на Украину).

Соратник Навального ведет на этом канале собственную рубрику На связи с Волковым, где отвечает на вопросы подписчиков по актуальным темам. В недавнем эфире он прокомментировал вопрос о том, «согласится ли Запад после окончания войны провести план Маршалла не только для Украины, но и для России и других стран».



«Вы здесь прямо мою мысль читаете. Это то, о чем я говорю на встречах с западными политиками», — заявил в ответ Волков. Далее он попытался провести исторические параллели, заявив, что «путинская политическая позиция — это абсолютно гитлеровского толка реваншизм».

«В Германии воспринимали результаты первой [мировой] войны как несправедливые, и Гитлер на этом построил всю свою политическую карьеру: мол, „мы переделаем несправедливое, мы восстановим справедливость“. Путин сделал ровно то же самое с уроками холодной войны: СССР проиграл холодную войну и распался, Путин назвал это величайшей геополитической катастрофой, и на вот этом постсоветском ресентименте он выстроил свою политическую легенду: восстановлю советское величие, снова заставлю всех с нами считаться, Россию снова зауважали, Россия встала с колен — вот эта ерунда полная и чушь», — сравнил Волков.

Именно поэтому, на его взгляд, «когда Путина не станет и чтобы не возникло нового Путина и нового реваншизма, должен быть изучен опыт западный после Второй мировой войны».

«Да, план Маршалла. Когда помогали восстанавливать все разрушенные войной территории, помогали восстанавливать гражданские институты, демократические институты не только у стран, пострадавших от гитлеровской агрессии, но и в самой Германии, — продолжил аргументировать Волков. — Для того, чтобы не было снова этого чувства несправедливости — что победители с нами, побежденными, обошлись нечестно и надо им мстить, — а чтобы было чувство благодарности и было стремление нормально налаживать отношения. План Маршалла нужен будет для Украины, но план Маршалла нужен будет и для России безусловно».

Очень схожую идею в тот же день, 20 ноября, озвучил и российский политический и антивоенный активист Михаил Плетнев, создатель онлайн-сервиса Приемная (упрощает процедуру подачи жалоб и обращений в адрес российских чиновников).

В серии твитов Плетнев назвал лоббирование чего-то наподобие «плана Маршалла» для поствоенной России «очень непопулярной мерой», которой, однако, «необходимо будет заняться российской эмигрантской оппозиции (неважно, хоть ФБК, хоть Ходорковскому, хоть съезду Ильи Пономарева)».

Плетнев сетует, что на фоне обсуждений поствоенного восстановления и евроинтеграции Украины «для России такое не предлагается от слова совсем».

«И я тут говорю не про путинский режим, а про страну в целом: 144 миллиона человек становятся будто бы вообще не нужными никому, при этому будто бы забывается то, что буквально сегодня творится Путиным от имени россиян», — пишет россиянин, обходя стороной тот факт, что около 75% его соотечественников сегодня поддерживают войну против Украины.

Далее он, как и Волков, выражает обеспокоенность будущими реваншистскими настроениями и проводит параллели с 90-ми годами после распада СССР, намекая на то, что и тогда «США и Европа могли оказать намного бОльшую поддержку России», которой якобы «было сложнее перепрофилировать экономику на рельсы новой реальности, в отличие от многих постсоветских стран Восточной Европы».

«Западу намного выгоднее было вложить намного больше ресурсов 30 лет назад и оказать бОльшее внимание, нежели разгребать последствия путинизма сейчас», — считает Плетнев. Меру ответственности самих россиян, а не Запада, за эти последствия он при этом не указывает.

Далее россиянин предполагает, что сейчас «происходит важная развилка». «Либо Европа выберет путь на интеграцию поствоенной России в большое мировое демократическое пространство […], либо захочет отгородиться от нас», — резюмирует Плетнев, в то же время резко критикуя обвинения в адрес россиян как «плодящиеся антигуманные национальные стереотипы (что русские — рабы и прочее)».

Ни Плетнев, ни Волков в своих рассуждения при этом не касаются аспектов, которые могли бы всерьез поставить под сомнение их исторические параллели и идею «плана Маршалла» для России, развязавшей геноцидную войну против Украины ((даже помимо моральной стороны вопроса):

После Второй мировой войны и падения нацистского режима США начали воплощать в жизнь план Маршалла, когда Германия была разделена на зоны под управлением военных администраций союзных держав ( северо-запад, юго-запад и запад — британская, американская и французская зоны соответственно; восток и восточная часть Берлина — СССР, который, к слову, отверг план Маршалла). Вряд ли российские либералы подразумевают подобный контроль стран Запада над частями РФ после окончания войны против Украины.

северо-запад, юго-запад и запад — британская, американская и французская зоны соответственно; восток и восточная часть Берлина — СССР, который, к слову, отверг план Маршалла). Вряд ли российские либералы подразумевают подобный контроль стран Запада над частями РФ после окончания войны против Украины. Попытки ряда европейских политиков « утихомирить» реваншизм Гитлера в поствоенной Германии после Первой мировой войны не помогли избежать Второй мировой. А после краха гитлеризма любые реваншисткие идеи остановил не столько « план Маршалла» для западной Германии, сколько жесткие условия ее демилитаризации, принудительное блокирование и остановка мощностей немецкой военной промышленности, а также обязательство выплачивать репарации за причиненный ущерб странам-победителям во Второй мировой войне.



утихомирить» реваншизм Гитлера в поствоенной Германии после Первой мировой войны не помогли избежать Второй мировой. А после краха гитлеризма любые реваншисткие идеи остановил не столько план Маршалла» для западной Германии, сколько жесткие условия ее демилитаризации, принудительное блокирование и остановка мощностей немецкой военной промышленности, а также обязательство выплачивать репарации за причиненный ущерб странам-победителям во Второй мировой войне. Гитлеровская Германия пала после наземной операции войск союзников, тогда как на нынешнюю территорию России никто не посягает, ее города и гражданская инфраструктура абсолютно целы — в отличие от разрушенной Россией экономики Украины, ее городов и миллионов жизней украинцев.

Без ответа в рассуждениях российских оппозиционеров остается и вопрос том, каким образом Запад может помочь РФ «восстановить демократические институты» в рамках « плана Маршалла», если российское общество не сумело отстоять их зачатки и свои собственные права, дав возможность режиму Путина за 20 лет у власти построить фактически тоталитарное общество.

«Очень хорошие русские» как самая пострадавшая сторона: реакция в Украине

Неудивительно, что в Украине идеи о «плане Маршалла» для России восприняли с гневными недоумением, возмущением и критикой.

«Оцените степень цинизма: нужен план Маршалла и для Украины, и для России, чтобы никто не остался ОБИЖЕННЫМ», — выносит акцент из посыла Леонида Волкова Ольга Айвазовская, руководитель гражданской сети Опора. Она констатирует, что такой месседж от члена команды Навального «не является новым тезисом, но он из кабинетов европейских и американских политиков пошел в публичное пространство».



Айвазовская напоминает, что у российской оппозиции уже сейчас есть претензии на средства партнеров Украины и замороженные активы российского государства и олигархов. «Эта история точно о недостойности и желании получить полный профит от проигрыша кремлевского режима в среднесрочной перспективе, но очень высокой ценой для украинского народа», — подчеркивает она.



Руководитель сети Опора обращает внимание на то, что российские либералы таким образом «ставят на одну ступень страдания и потенциальную помощь народу Украины и РФ».

«Это риторика об „одинаковых народах“, страдающих от режима одного человека, которая соответствует действительности. Это риторика о том, что средства из замороженных и впоследствии конфискованных активов нужно направить не на восстановление обескровленной Украины, а бросить в болото российской бездонной страны, общество которой в большинстве своем поддерживает агрессию. Эта риторика о том, что наше будущее будет связано с ними и дальше во веки», — пишет Ольга Айвазовская.

Худшими же в идее россиян о «плане Маршалла для РФ» она называет «страшилки» о том, что проигрыш в войне против Украины «будет побуждать россиян, как в свое время немцев, начать еще более масштабную агрессию против всего мира». По словам Айвазовской, это «жесткая манипуляция», призванная подтолкнуть западных политиков к теме «сохранения лица» — но теперь не столько Путина, сколько россиян.

«Как известно, самой пострадавшей стороной в нападении России на Украину стали очень хорошие русские, — это стало окончательно ясно еще во времена „визового холокоста“, который устроили против них страны Западной Европы, которые сами наплодили Путина, а очень хорошим русским теперь, видите ли, расхлебывай», — иронизирует журналист Василий Рыбников.

Саркастически пересказывая рассуждения российских оппозиционеров, он резюмирует, что на фоне зверств российской армии «украинцы, по правде говоря, отлично устроились, фактически ничего для этого не сделав, — весь мир теперь о них заботится, дает им денег, а русским не дают, хотя хорошие русские — такие же борцы против Путина, только гораздо менее защищенные, один даже сидит».

«Для послевоенной Украины готовят план Маршалла, а для России — нет, хотя и так понятно, что Украина прекрасно обойдется и без всякого Маршалла. Что же касается России, то ей такой план куда нужнее: „Чтобы не было вновь этого чувства несправедливости, а чтобы было чувство благодарности и желание вновь налаживать отношения“. Ведь желание очень хороших русских налаживать отношения с миром — это привилегия, которую миру еще надо заслужить. Покаяться перед ними, разумеется, тоже не помешает. Украинцы могут пока не каяться, но им тоже есть за что, и они это прекрасно понимают», — трактует взгляды российских либеральных кругов Рыбников.

Пользователи также предполагают, что от российского «чувства благодарности» за план Маршалла «весь мир охренеет окончательно».

Немецкий политолог Сергей Сумленный, бывший глава Фонда Генриха Белля в Украине, напоминает, что предпосылками и фактическими условиями плана Маршалла для Германии были «тотальное разрушение большинства немецких городов, [послевоенная] оккупация Германии, отсечение огромных частей территории, тотальная реформа самой государственности Германии, раздел Германии на 45 лет».

«План Маршалла для других европейских государств, пострадавших от немецкого вторжения в 1939−45 гг., имел своей целью восстановление разрушенного, — напоминает Сумленный. — Вот почему единственное государство в нынешней войне, которое заслуживает плана [восттановления], — это Украина, где россияне сровняли с землей целые города».



Сергей Громенко, эксперт Украинского института будущего и кандидат исторических наук, напоминает, что «вопреки распространенному мнению, денацификацию в Германии провели не американцы за несколько лет».

«Они только создали условия для ее реализации, но полный путь должны были пройти именно немцы. И затянулся он на 25 лет — от капитуляции 1945-го до коленопреклонения канцлера Брандта в Варшавском гетто в 1970-м. И проходил он очень тяжело, с постоянными откатами назад. В бундестагах первых послевоенных созывов до 25% депутатов были нацистами, в полиции и школах — 50−75%, в судах — 90%», — напоминает Громенко.

На примере этого удачного процесса, пройденного ФРГ после Второй Мировой, и «двух неудачных» (Германия после 1918 и Россия после 1991) Громенко выделяет три условия или этапа настоящей трансформации — в т. ч. и России:

юридический запрет и политические препятствия возрождению нацизма;

экономический рост и появление среднего класса;

культурное переосмысление и покаяние.

«И без понимания всего этого невозможно создать действенную стратегию денацификации России. Иначе — ресентимент, реваншизм и новая война», — отмечает Громенко.

Мнение Громенко поддержал и Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и общественный активист.

На фоне дискуссии о «плане Маршалла» как условии для недопущения реваншизма в РФ Пекар отмечает, что настоящим условием для денацификации России могла бы стать поддержка «всех порабощенных народов империи в их стремлении к свободе и независимости».

«Этот путь тоже не будет легким (корректнее сказать „эти пути“, потому что они все разные). Но это будет уже другая история. Когда все все народы получат свободу, Московия останется 30−40-миллионной страной. Тоже немало. Но уже не будет ресурсов воевать», — считает Пекар.

«Хотела написать длинный пост о том, как в Донецке выходили на Евромайдан 21 ноября 2013 года, чтобы было слышно не только любителей неоправданно нагнетать о «на дамбассе одни сепары» и псевдоученых из современных исторических «учебников», но что-то демотивировалась воем на болотах о «плане Маршалла не только для Украины», — пишет Катерина Жемчужникова, менеджер по коммуникациям гражданской сети Опора.

Параллельно в соцсетях предлагают множество альтернативных «планов Маршалла» для РФ.