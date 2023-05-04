Виктору Шендеровичу и прочим «хорошим русским» 4 мая, 15:15

Не понять «хорошим русским», что они тоже причастны к созданию этого монстра — современной фашистской России

Вот и Виктор Шендерович показал себя «во всей красе». Затянул ту же песню, что и весь путинский режим. Не понять «хорошим русским», что они тоже причастны к созданию этого монстра — современной фашистской России.

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Да, граждане России, вас много и вы разные. Кто-то сразу подхватил путинскую песню о «нацизме» в Украине, кто-то спустя нескорое время — например, Виктор Шендерович. Среди вас есть те, кто одобрил оккупацию Крыма (например, Алексей Навальный) или рассказывал украинцам, что это все — не их война.

На самом деле просто Россия воюет с Америкой. Важно надувая губы, с серьёзным видом об этом рассказывала на украинском канале Ксения Собчак, полностью повторяя тезисы кремлевской пропаганды. То есть, дорогие украинцы — ваше дело сидеть в подвалах пока мы вас бомбим, разбираясь с Америкой. Либо — сдаваться «второй армии мира» или пополнять ее ряды «живого мяса», пока Россия, решая свои геополитические вопросы с Америкой, сжигает и уничтожает ваши дома. Ничего личного. Как говорил ваш вождь: «Нравится — не нравится, терпи моя красавица».

Многие из вас, «хорошие русские», долгие годы активно или пассивно поддерживали происходящее в России. И высшей доблестью для вас было творческое «покусывание» путинского режима. Почти эротический акт, который нравился и самому Путину. Ибо создавал иллюзию свободы слова в стране, которая проваливалась в состояние фашистской диктатуры.

Многие из вас, «хорошие русские», долгие годы поддерживали происходящее в России

Это же только в России возможно создание «оппозиционной» радиостанции «Эхо Москвы» на деньги Газпрома. Во главе с «хорошим русским» Алексеем Венедиктовым. Который и в Киев прорывался со своим ФСБ-шным проектом на газпромовские деньги, чтобы и украинцам мозги промывать. Даже название придумал подходящее: «Эхо Киева». Чтобы все в одном стиле, так сказать. Вы же действительно искренне всех вокруг считаете идиотами, не так ли? Многим из вас нравился чемпионат мира по футболу в России, которая уже четыре года убивала украинцев. Вы послушно сидели в огромных залах и ржали на своих КВН-ах вместе со своим диктатором, создавая иллюзию гармонии и благополучия в обществе.

Потрясающему большинству из вас (кроме Ильи Яшина, Владимира Кара-Мурзы (младшего) и еще нескольких личностей — на 140 миллионную страну) все более-менее нравилось. А если не нравилось, вы занимались эротическими покусываниями выстроенной Путиным системы. Создали такой разговорный жанр. В виде стенд-ап шоу. И многие из вас взвыли и разбежались из своей страны. Потому что в ней стало некомфортно жить. И карточки VISA с Mastercard прикрыли. Вы не вышли на улицы и площади, под пули. Как это сделали украинцы, когда поняли, что их страну хотят накрыть ржавым российским тазом современного фашизма.

Есть ли будущее у России? В том состоянии, в котором она находится сейчас — точно нет. Ваше будущее начнется с понимания своей ответственности за то, что уже произошло. К чему многие из вас были причастны. Конечно, можно перекладывать эту ответственность на кого угодно — на украинцев, Америку, Европу, оскорблять или унижать весь мир вокруг вас, но это точно не начало движения вперед к новой истории.

Ну вот, и Виктор Шендерович показал свое настоящее лицо.

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