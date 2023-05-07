«Это шовинизм». Российские либералы — нелегитимны и в РФ не приживутся — Огрызко о Шендеровиче, Ходорковском, Каспарове и Навальном 7 мая, 18:53 NV Премиум Украинский дипломат Владимир Огрызко (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)

Если поскрести русского демократа, то очень быстро можно найти русского шовиниста.

Этими словами Ленина дипломат Владимир Огрызко описывает современных русских либералов, в большинстве своем находящихся за пределами страны-агрессора или в тюрьме.

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Поэтому дипломат предостерегает: если Запад им поверит, это станет очередной огромной ошибкой.

Что с ними не так и как на самом деле сделать Россию такой, чтобы она не угрожала миру, Огрызко рассказал в интервью Radio NV.

— Российский писатель Виктор Шендерович был признан в России иностранным агентом, и он на самом деле с начала российского вторжения поддерживал Украину. Неделю назад он заявил, что российские либералы и украинцы могут быть едиными только до первого поворота — пока продолжается эта война, а потом у них разные пути, потому что украинцы хотят, чтобы Россия перестала существовать в том виде, в каком она существует, а у русских либералов планы другие. Удивило ли вас это?