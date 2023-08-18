«Храброе сердце». Шотландский доброволец в рядах ВСУ воюет в тактическом килте — видео

18 августа, 16:48
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Шотландский доброволец воюет в рядах Сил обороны под позывным Braveheart (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

Шотландский доброволец воюет в рядах Сил обороны под позывным Braveheart (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

В рядах ВСУ воюет шотландец, который вместо обычных армейских штанов использует тактический килт.

Видео с иностранным добровольцем, который служит в 59-й отдельной мотопехотной бригаде, опубликовал журналист Юрий Бутусов.

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Как видно на обнародованных кадрах, килт бойца с позывным Braveheart (Храброе сердце — отсылка к одноименному фильму Мела Гибсона, в которой он сыграл национального героя Шотландии Уильяма Уолласа) пошит из ткани в камуфляже мультикам, который украинские военные используют наряду с более распространенным пикселем.

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Особенностью такой одежды является ее удобство в условиях жаркой погоды, которая сейчас как раз господствует в большинстве регионов Украины.

Кроме того, у военной разновидности шотландского килта есть несколько карманов, пояс, на который можно вешать различные подсумки, а также крепления для дополнительного снаряжения.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Добровольцы Шотландия Одежда Снаряжение Иностранцы Война России против Украины

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