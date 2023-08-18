Жарко и еще жарче. Синоптик предоставила прогноз на выходные и рассказала о погоде на День Независимости 18 августа, 15:33 Жара на выходные (Фото:smereka / depositphotos)

Солнечная и жаркая погода с локальными дождями в в некоторых регионах будет царить в Украине на выходных.

Сухой и жаркий воздух из Азии не даст существенно снизиться температуре воздуха на выходных даже в регионах, где пройдут грозовые дожди. Самую жаркую погоду, традиционно, стоит ожидать в Южных областях, условно самую прохладную в Западных областях.

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Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала обо всех возможных капризах природы в выходные дни и предоставила предварительный прогноз погоды на День Независимости Украины.

«На Спаса в Украине будет жарко, +29+34 градуса.

А в воскресенье еще жарче, +30+36 градусов.

19-го августа в большинстве областей Украины — сухо и солнечно. Антициклон.

20-го августа на западе и севере появятся локальные грозовые дожди, которые 21-го августа распространятся на значительную часть территории Украины. Атмосферные фронты.

В Киеве завтра, на Спаса, сухо и +30 градусов.

В воскресенье, 20-го августа, вечером местами дождь, гроза. Максимально ожидается +31+33 градуса.

На День Независимости в Украине повсеместно будет сухо, солнечно и тепло, без сильной жары.

Прогноз предварительный, возможны уточнения.

Хороших спокойных безопасных, с красивыми и вкусными яблоками, выходных"!