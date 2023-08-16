Еще и шутят. Бойцы ВСУ показали, как «принимают душ» прямо в окопе на передовой — видео

16 августа, 15:23
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Судя по комментариям военного, такие водные процедуры ему вполне по душе (Фото:Скриншот видео t.me/Donbas_Operativniy)

Судя по комментариям военного, такие водные процедуры ему вполне по душе (Фото:Скриншот видео t.me/Donbas_Operativniy)

Украинские военные стараются соблюдать гигиену, используя для этого любую возможность даже на передовой.

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И хотя о каких-либо удобствах на так называемом «нуле» по понятным причинам речи не идет, порой сама природа делает им приятные сюрпризы.

Так, в соцсетях появилось видео, как один из украинских защитников моется под дождем прямо в окопе в зоне боевых действий.

Видео дня

При этом, судя по комментариям бойца, такие водные процедуры ему вполне по душе.

«А Коля говорит, что ехать надо. Нах*я тут куда-то ехать?» — отметил он под импровизированным «душем».

https://twitter.com/tweetsNV/status/1691796295118180617
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Передовая Дождь Война России против Украины

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