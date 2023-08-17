Благодаря Humvee бойцы ВСУ пережили подрыв на мине. Опубликовано впечатляющее видео из салона

17 августа, 16:19
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Конец у обнародованного видео оказался счастливым (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

Конец у обнародованного видео оказался счастливым (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

Американские бронированные внедорожники Humvee на вооружении Сил обороны продолжают поражать своей надежностью.

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Журналист Юрий Бутусов обнародовал видео из салона одной из машин, которая во время штурма вражеских позиций наехала на противотанковую мину, однако, несмотря на это, сумела сберечь жизни военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Видео дня

Неприятный инцидент произошел после десантирования части бойцов, когда стрелок Humvee прикрывал их огнем из крупнокалиберного станкового пулемета.

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В какой-то момент произошел мощный взрыв, буквально разворотивший весь салон машины, однако оставшиеся в ней солдаты выжили, и не только сумели самостоятельно эвакуироваться, но и при поддержке сослуживцев захватили в итоге ключевую вражескую позицию.

Сам бронеавтомобиль в результате происшествия получил повреждения, однако остался целым и, скорее всего, все еще подлежит восстановлению.

https://twitter.com/DefenceU/status/1691916849351672154
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Хамви Бронеавтомобиль Война России против Украины

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