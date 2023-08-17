Благодаря Humvee бойцы ВСУ пережили подрыв на мине. Опубликовано впечатляющее видео из салона 17 августа, 16:19 Конец у обнародованного видео оказался счастливым (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

Американские бронированные внедорожники Humvee на вооружении Сил обороны продолжают поражать своей надежностью.

Журналист Юрий Бутусов обнародовал видео из салона одной из машин, которая во время штурма вражеских позиций наехала на противотанковую мину, однако, несмотря на это, сумела сберечь жизни военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

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Неприятный инцидент произошел после десантирования части бойцов, когда стрелок Humvee прикрывал их огнем из крупнокалиберного станкового пулемета.

В какой-то момент произошел мощный взрыв, буквально разворотивший весь салон машины, однако оставшиеся в ней солдаты выжили, и не только сумели самостоятельно эвакуироваться, но и при поддержке сослуживцев захватили в итоге ключевую вражескую позицию.

Сам бронеавтомобиль в результате происшествия получил повреждения, однако остался целым и, скорее всего, все еще подлежит восстановлению.