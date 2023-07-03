Россияне начали массово срезать флаги с могил вагнеровцев — видео 3 июля, 13:04 Отношение к ЧВК Вагнера в РФ после путча изменилось (Фото:Скриншот видео postolachka71/Twitter)

После неудачного путча глава ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в РФ начали массово срезать флаги с могил его наемников, который еще недавно называли «героями».

Соответствующее видео с одного из кладбищ российских оккупантов было обнародовано в соцсетях.

По словам местных жителей, сначала неизвестные убрали с могил флаги вагнеровцев, а после этого кто-то срезал и триколоры РФ.

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«Ужасно, просто ужасно. Что происходит?.. Сняли ЧВК флаги. Российские порезали. Кто это может делать? Для чего это все? Все флаги срезаны. Это ужас… Просто сорваны флаги. Это Владивосток. Морское кладбище… Кто-то сорвал ЧВК флаги, кто-то пришел — российские флаги порезали… Даже не знаю…», — прокомментировал ситуацию автор видео.

Тем временем сама ЧВК Вагнера приостановила работу штабов по набору наемников.