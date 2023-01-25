«Скотомогильник Пригожина». Кладбище ЧВК Вагнера за два месяца увеличилось в семь раз — The New York Times
Об увеличении кладбища вагнеровцев свидетельствуют спутниковые снимки (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)
Журналисты установили, что кладбище в станице Бакинской Краснодарского края РФ, на котором хоронят ликвидированных в Украине наемников ЧВК Вагнера, растет чрезвычайно быстрыми темпами.
Как сообщает The New York Times, об этом свидетельствуют спутниковые снимки Maxar Technologies.
Согласно им, всего за два последних месяца площадь так называемого «скотомогильника» главаря вагнеровцев Евгения Пригожина увеличилась в семь раз.
При этом на кладбище хоронят только тех, кого удалось вернуть в РФ, а огромное количество тел так и остается на поле боя, в частности, под Бахмутом, на штурм которого кремлевский режим шлет тысячи наемников.
Кроме того, по словам жителей станицы, многие после смерти в Украине были кремированы, поэтому количество их потерь может быть еще выше.
Это подтверждает и видео, на котором Пригожин посещает часовню ПВК Вагнера, расположенную в нескольких километрах от кладбища. На них можно заметить более 800 отделений для захоронения кремированных останков.