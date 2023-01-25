«Скотомогильник Пригожина». Кладбище ЧВК Вагнера за два месяца увеличилось в семь раз — The New York Times

25 января, 12:35
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Об увеличении кладбища вагнеровцев свидетельствуют спутниковые снимки (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

Об увеличении кладбища вагнеровцев свидетельствуют спутниковые снимки (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

Журналисты установили, что кладбище в станице Бакинской Краснодарского края РФ, на котором хоронят ликвидированных в Украине наемников ЧВК Вагнера, растет чрезвычайно быстрыми темпами.

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Как сообщает The New York Times, об этом свидетельствуют спутниковые снимки Maxar Technologies.

Maxar Technologies
Фото: Maxar Technologies

Согласно им, всего за два последних месяца площадь так называемого «скотомогильника» главаря вагнеровцев Евгения Пригожина увеличилась в семь раз.

Видео дня

https://twitter.com/Ukraine_Twi/status/1617492179496357889

При этом на кладбище хоронят только тех, кого удалось вернуть в РФ, а огромное количество тел так и остается на поле боя, в частности, под Бахмутом, на штурм которого кремлевский режим шлет тысячи наемников.

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Кроме того, по словам жителей станицы, многие после смерти в Украине были кремированы, поэтому количество их потерь может быть еще выше.

Это подтверждает и видео, на котором Пригожин посещает часовню ПВК Вагнера, расположенную в нескольких километрах от кладбища. На них можно заметить более 800 отделений для захоронения кремированных останков.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Кладбище Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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