Бунт Пригожина свидетельствует о вреде, который Путин нанес России — директор ЦРУ 1 июля, 22:41 Директор ЦРУ Уильям Бернс (Фото:REUTERS / Ken Cedeno)

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вооруженный мятеж главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина был вызовом российскому государству, который продемонстрировал разрушительный эффект войны против Украины.



«Поражает то, что Пригожин перед тем как действовать резко обвинил Кремль во лживом обосновании вторжения в Украину и подверг критике ведение войны российским военным руководством», — цитирует Reuters слова Бернса во время лекции для английского Фонда Дитчли, который занимается американо-британскими отношениями.

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«Влияние этих слов и тех действий будет проявляться в течение некоторого времени — это яркое напоминание о разрушительном влиянии войны Путина на его собственное общество и его собственный режим», — отметил Бернс.

Он назвал мятеж Пригожина «вооруженным вызовом российскому государству» и добавил, что это «внутреннее дело России, в котором США не принимали и не будут принимать участия».



При этом Бернс отметил, что недовольство в России войной в Украине создало редкую возможность вербовать шпионов, и ЦРУ не пропустит ее.

«Недовольство войной будет продолжать разъедать российское руководство под постоянной диетой государственной пропаганды и практикой репрессий. Это недовольство создает уникальную возможность для нас в ЦРУ, ведь в нашей основе человеческая разведывательная служба. Мы не позволим этой возможности пропасть», — сказал Бернс.

Поход Пригожина на Москву: что произошло в России 24 июня

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он поставил под сомнение мотивы Кремля для войны в Украине и обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в том, что он отдал приказ об авиаударах по лагерям вагнеровцев в Ростове. Пригожин заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Напряженность между Пригожиным и российским военным руководством нарастала последние несколько месяцев. Главарь Вагнера настойчиво требовал отставки Шойгу, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти на Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем» (не упоминая, правда, его фамилии) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».